  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. Pakistan Bowled Out for 55 Against India, But Coach Wahab Riaz Calls Them the Best Team
Written By SIVA SIVA

இது தான் பாகிஸ்தானின் பெஸ்ட் அணி.. 55 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆன அணி குறித்து பயிற்சியாளர்..

மகளிர் ஆசியக் கோப்பை
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (16:21 IST)
google-news
மகளிர் ஆசியக்கோப்பை 2026 தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி படுதோல்வியை சந்தித்த நிலையில், அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் வஹாப் ரியாஸ் தெரிவித்த கருத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் பாகிஸ்தான் அணி வெறும் 55 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீராங்கனைகள் முனீபா அலி மற்றும் ஷவால் சுல்பிகார் ஆகியோரை தவிர பெரும்பாலான வீராங்கனைகள் இரட்டை இலக்கத்தை கூட எட்டவில்லை. இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தினர். ஸ்ரீ சரணி 3 விக்கெட்டுகளையும், தீப்தி சர்மா மற்றும் பிரேமா ராவத் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். ஷஃபாலி வர்மாவும் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
 
56 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை இந்திய அணி 8.4 ஓவர்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து எட்டியது. இதனால் இந்தியாவின் வலிமை மீண்டும் வெளிப்பட்டது.
 
ஆனால் போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய வஹாப் ரியாஸ், “இந்த ஆசியக்கோப்பையை வெல்லக்கூடிய சிறந்த அணி பாகிஸ்தான்தான்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அடுத்த போட்டியில் ஹாங்காங்கை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் கூறினார்.
 
அதேநேரத்தில் அணியில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து கேப்டன் சனா மிர் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த ரியாஸ், எதிர்கால போட்டிகளை கருத்தில் கொண்டே புதிய வீராங்கனைகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதாக விளக்கம் அளித்தார். அரையிறுதிக்கு செல்ல பாகிஸ்தான் அடுத்த போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழலில் உள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஆசிய கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் .. பாகிஸ்தானை 55 ரன்களில் சுருட்டிய இந்திய அணி..

ஆசிய கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் .. பாகிஸ்தானை 55 ரன்களில் சுருட்டிய இந்திய அணி..

ஆசிய கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் .. பாகிஸ்தானை 55 ரன்களில் சுருட்டிய இந்திய அணி..ஆசிய கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணியின் அபார பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் பாகிஸ்தான் அணி வெறும் 55 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

மகளிர் ஆசியக்கோப்பை 2026 .. சாதனை மேல் சாதனை செய்த ஸ்மிருதி மந்தனா.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..

மகளிர் ஆசியக்கோப்பை 2026 .. சாதனை மேல் சாதனை செய்த ஸ்மிருதி மந்தனா.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..மகளிர் ஆசியக் கோப்பை 2026 தொடரில் ஹாங்காங் அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தியது.

அண்டர் 19 கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய 62 வீரர்களின் வயதில் மோசடி புகார்: அதிர்ச்சி தகவல்..

அண்டர் 19 கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய 62 வீரர்களின் வயதில் மோசடி புகார்: அதிர்ச்சி தகவல்..வயது தொடர்பான ஆவணங்களில் முறைகேடு செய்ததாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து, வங்கதேசத்தை சேர்ந்த லெக் ஸ்பின்னர் ரோஹித் யாதவுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ளது.

2027 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? இம்பாக்ட் பிளேயராக மட்டும் களமிறங்குவாரா?

2027 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? இம்பாக்ட் பிளேயராக மட்டும் களமிறங்குவாரா?ஐபிஎல் போட்டிகளில் மகேந்திர சிங் தோனியை மீண்டும் களத்தில் பார்க்க முடியுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. 45 வயதாகும் தோனி, 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ஒரு போட்டியிலும் விளையாடவில்லை. காயம் மற்றும் உடற்தகுதி பிரச்சினைகள் காரணமாக அவர் களத்திற்கு வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

அஜித் அகர்கர் பதவிக்காலம் முடிகிறது.. பதவி நீட்டிப்பா? வேறொருவர் நியமனமா?

அஜித் அகர்கர் பதவிக்காலம் முடிகிறது.. பதவி நீட்டிப்பா? வேறொருவர் நியமனமா?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள், வீரர்களின் தொடர் காயங்கள் மற்றும் அணி தேர்வு தொடர்பாக பிசிசிஐ முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளது.