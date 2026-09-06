இது தான் பாகிஸ்தானின் பெஸ்ட் அணி.. 55 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆன அணி குறித்து பயிற்சியாளர்..
மகளிர் ஆசியக்கோப்பை 2026 தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி படுதோல்வியை சந்தித்த நிலையில், அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் வஹாப் ரியாஸ் தெரிவித்த கருத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் பாகிஸ்தான் அணி வெறும் 55 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீராங்கனைகள் முனீபா அலி மற்றும் ஷவால் சுல்பிகார் ஆகியோரை தவிர பெரும்பாலான வீராங்கனைகள் இரட்டை இலக்கத்தை கூட எட்டவில்லை. இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தினர். ஸ்ரீ சரணி 3 விக்கெட்டுகளையும், தீப்தி சர்மா மற்றும் பிரேமா ராவத் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். ஷஃபாலி வர்மாவும் ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
56 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை இந்திய அணி 8.4 ஓவர்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து எட்டியது. இதனால் இந்தியாவின் வலிமை மீண்டும் வெளிப்பட்டது.
ஆனால் போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய வஹாப் ரியாஸ், “இந்த ஆசியக்கோப்பையை வெல்லக்கூடிய சிறந்த அணி பாகிஸ்தான்தான்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அடுத்த போட்டியில் ஹாங்காங்கை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் கூறினார்.
அதேநேரத்தில் அணியில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து கேப்டன் சனா மிர் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த ரியாஸ், எதிர்கால போட்டிகளை கருத்தில் கொண்டே புதிய வீராங்கனைகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதாக விளக்கம் அளித்தார். அரையிறுதிக்கு செல்ல பாகிஸ்தான் அடுத்த போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய சூழலில் உள்ளது.
Edited by Siva