பஹல்காம் தாக்குதல் பெயரில் ரூ.4 கோடி மோசடி!.. பணத்தை இழந்த வழக்கறிஞர்...
சமீபகாலமாகவே பெரிய மனிதர்களை குறி வைத்து சைபர் கிரைம் குற்றவாளிகள் பணத்தை பறித்து வருகிறார்கள். நாங்கள் சிபிஐ அதிகாரிகள் பேசுகிறோம்... என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் பேசுகிறோம்.. போலிஸ் உயர் அதிகாரி பேசுகிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி வரி கட்டவில்லை.. உங்கள் வங்கி கணக்கு பரிவர்த்தனைகள் சந்தேகமாக இருக்கிறது என்று பல காரணங்களை கூறி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் பணம் பறிக்கிறர்கள்.
இந்நிலையில்தான், அமெரிக்காவில் 30 ஆண்டுகளாக வழக்கறிஞராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற அதுல் தல்வார் என்பவர் இந்தியா வந்தபோது அவரை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் செய்து ஒரு கும்பல் ரூ.4 கோடி பரித்துள்ளது..
மும்பை போலீஸ், சிபிஐ, என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் என போலியாக பேசிய அந்த கும்பல் பஹல்காம் தாக்குதலில் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக மிரட்டியுள்ளனர்.
15 நாட்கள் வீடியோ கால் மூலம் கண்காணித்து சொத்துக்களை சரி பார்க்க வேண்டும் என கூறி சுமார் ரூ.4 கோடி வரை அவரிடமிருந்து பறித்துள்ளனர்
கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றி பணத்தை அனுப்பியதால் அதை மீட்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. நொய்டா போலீசார், அமெரிக்காவின் FBI ஆகியவை இணைந்து இது தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
மும்பை போலீஸ், சிபிஐ, என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் என போலியாக பேசிய அந்த கும்பல் பஹல்காம் தாக்குதலில் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக மிரட்டியுள்ளனர்.
15 நாட்கள் வீடியோ கால் மூலம் கண்காணித்து சொத்துக்களை சரி பார்க்க வேண்டும் என கூறி சுமார் ரூ.4 கோடி வரை அவரிடமிருந்து பறித்துள்ளனர்
கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றி பணத்தை அனுப்பியதால் அதை மீட்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. நொய்டா போலீசார், அமெரிக்காவின் FBI ஆகியவை இணைந்து இது தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.