2 பெட்டிகளில் கோடிக்கணக்கில் பணம்!.. அமைச்சர் பதவி!.. பகீர் கிளப்பும் IUML எம்.எல்.ஏ!...
திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற ஐ.யூ.எம்.எல் கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய எம்எல்ஏ சையது ஃபாரூக் பாஷா ஒரு பரபரப்பான கருத்தை கூறியிருக்கிறார். எல்லோரும் சோபாவை பற்றி பேசுகிறார்கள்.. என்னையும் ஷாஜகானையும் தேடி வந்து கோடி கோடியாக பணம் கொடுத்து ‘அமைச்சர் பதிவு கொடுக்குறோம். கையெழுத்து போடுங்கள்’ என தவெகவினர் கேட்டார்கள்..
நாங்கள் கோடிக்கு எல்லாம் சம்மதிக்க மாட்டோம்.. நாங்கள் கொள்கை சார்ந்தவர்கள்.. எங்களுடைய இயக்கம் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்.. நாங்கள் கொள்கையோடுதான் இருப்போம்’ என சொல்லி அவர்களை விரட்டி விட்டோம்.
லெட்டர் பேட் தயாரித்து கொண்டுவந்து ‘எந்த அமைச்சர் பதவி வேண்டும்?’ என்று கேட்டார்கள். அல்லாஹ் எங்களுக்கு பதவி கொடுக்கக்கூடியவன்.. உங்களுக்காக எங்கள் கொள்கை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னேன். அதன்பின் ஷாஜகானுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்தார்கள். ஆதரவு கொடுத்த பிறகு எனக்கும் அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என தலைவர் கேட்டிருந்தார்’ என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்..
ஏற்கனவே தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகள் கூறிவரும் நிலையில் தவெகவின் அமைச்சரவியில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு கட்சியின் எம்.எல்.ஏவே தவெக தங்களுக்கு கோடி கோடியாக பணம் கொடுக்க தயாராக இருந்தது என சொல்லியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
லெட்டர் பேட் தயாரித்து கொண்டுவந்து ‘எந்த அமைச்சர் பதவி வேண்டும்?’ என்று கேட்டார்கள். அல்லாஹ் எங்களுக்கு பதவி கொடுக்கக்கூடியவன்.. உங்களுக்காக எங்கள் கொள்கை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னேன். அதன்பின் ஷாஜகானுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்தார்கள். ஆதரவு கொடுத்த பிறகு எனக்கும் அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என தலைவர் கேட்டிருந்தார்’ என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்..
ஏற்கனவே தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகள் கூறிவரும் நிலையில் தவெகவின் அமைச்சரவியில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு கட்சியின் எம்.எல்.ஏவே தவெக தங்களுக்கு கோடி கோடியாக பணம் கொடுக்க தயாராக இருந்தது என சொல்லியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.