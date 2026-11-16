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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (08:40 IST)

மீண்டும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வர திட்டம்.. திமுக ஆதரிக்குமா?

நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (08:40 IST)
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நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வரும் டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கூட்டத்தொடரில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை  மசோதாவை நிறைவேற்றுவதே மத்திய அரசின் முதன்மைக் குறிக்கோளாக உள்ளது. 
 
இந்த மசோதாவின் மூலம் மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 543-ல் இருந்து 850 ஆக உயர்த்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தென்னிந்திய மாநிலங்களின் அச்சத்தைப் போக்கும் வகையில், 1971 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலான மாநிலங்களின் தற்போதைய தொகுதி பங்கீடு தக்கவைக்கப்படும் என்றும், அனைத்து மாநிலங்களிலும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை அதாவது குறைந்தது 361 வாக்குகள் தேவைப்படுகிறது. ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தற்போது 320 உறுப்பினர்கள் உள்ள நிலையில், மசோதாவின் வெற்றிக்கு எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவு அல்லது குறுக்கு வாக்களிப்பு தேவைப்படலாம். 
 
இருப்பினும், போதிய எண்ணிக்கையுடன் மசோதா எளிதில் நிறைவேற்றப்படும் என அரசு தரப்பு உறுதியாக நம்புகிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சிறப்புக்கூட்டத்தில் இந்த மசோதா நிறைவேறாத நிலையில், வரவிருக்கும் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் அரசியல் களத்தில் மிக முக்கிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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