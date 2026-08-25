17வது முறையாக பரோலில் வரும் பாலியல் குற்றவாளி.. மீண்டும் 21 நாள் பரோல்.. என்ன நடக்குது?
ஹரியாணா மாநிலம் ரோஹ்தக்கில் உள்ள சுனாரியா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தேரா சச்சா சவுதா தலைவர் குர்மீத் ராம் ரஹீம் சிங்கிற்கு மீண்டும் 21 நாட்கள் தற்காலிக பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2017-ஆம் ஆண்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பிறகு, அவர் சிறையிலிருந்து வெளியே வருவது இது 17-வது முறையாகும். இன்று அதிகாலை சிறையிலிருந்து வெளியேறிய ராம் ரஹீம், இந்த விடுப்பு காலத்தில் தேரா சச்சா சவுதாவின் சிர்சா தலைமையகத்திற்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இரு பெண் சீடர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் 2017-ல் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் அவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்தது. இதுதவிர, முன்னாள் தேரா மேலாளர் ரஞ்சித் சிங் கொலை வழக்கிலும் 2021-ல் அவர் குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்டனை பெற்றுள்ளார்.
இந்த ஆண்டில் ராம் ரஹீமுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாவது தற்காலிக விடுப்பு இதுவாகும். ஜனவரியில் 40 நாட்கள் பரோலும், மே மாதத்தில் 30 நாட்கள் பரோலும் வழங்கப்பட்டிருந்தன. தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வரும் பரோல் குறித்து கடந்த காலங்களில் விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன. 2024-ல் பஞ்சாப்-ஹரியாணா உயர் நீதிமன்றமும் அவரது அடிக்கடி விடுப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தது.
ஹரியாணா சிறைச்சாலை தற்காலிக விடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், தகுதியான கைதிகளுக்கு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் ஆண்டுக்கு பரோல் மற்றும் ஃபர்லோ வழங்க முடியும். ராம் ரஹீமின் தொடர்ச்சியான தற்காலிக விடுப்புகள் மீண்டும் அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Edited by Siva