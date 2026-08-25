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  4. CJP Announces Peaceful Protest March in Delhi on September 5 Over Unfulfilled Commitments
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (09:12 IST)

மீண்டும் டெல்லியில் போராட்டம்.. கரப்பான்பூச்சி அறிவிப்பு.. இந்த முறை யார் ராஜினாமா செய்யனும்..?

காக்ரோச் ஜனதா கட்சி
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (09:12 IST)
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கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி டெல்லியில் நாடு தழுவிய அமைதிப் பேரணி நடத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த ஜூலை 25ஆம் தேதி மத்திய அரசு வழங்கியதாக கூறப்படும் உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றவில்லை என குற்றம்சாட்டி இந்த போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற இளைஞர் போராட்டங்கள், அரசின் உறுதிமொழிகளை தொடர்ந்து வாபஸ் பெறப்பட்டதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
 
நேற்று நடைபெற்ற CJP தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில், மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்ட பின்னர் போராட்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி இந்தியா கேட் பகுதியில் தொடங்கும் பேரணி, நியூ டெல்லி காவல்துறை தலைமையகம் நோக்கி செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிரிழந்த NEET தேர்வு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் ஜூலை 20ஆம் தேதி நடைபெற்ற ‘சன்சத் சலோ’ போராட்டத்தில் போலீஸ் நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பேரணிக்கு தலைமை வகிப்பார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
 
மத்திய அரசு இளைஞர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் காலதாமதம் செய்வதாக CJP குற்றம்சாட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, நாடு முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்ட FIR-களின் பட்டியலை உச்சநீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க அரசு தயக்கம் காட்டுவதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
 
மேலும், தங்கள் பொறுமையை பலவீனமாக கருதக்கூடாது என்றும், உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றுவதில் மேலும் தாமதம் ஏற்பட்டால் போராட்டங்கள் தீவிரமடையும் என்றும் CJP எச்சரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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