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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (09:12 IST)

12ஆம் வகுப்பு படித்த நானும், பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக CJP திப்கேவும்.. ஆங்கில அறிவை ஒப்பிட்ட கங்கனா...

கங்கனா ரனாவத்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (09:12 IST)
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பாஜக எம்.பியும் நடிகையுமான கங்கனா ரனாவத், காக்ரோச் ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கேவை விமர்சிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வரும் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில் அபிஜீத் ஆங்கிலத்தில் பேசும் விதமும், கங்கனா ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றும் காட்சியும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன.
 
12ஆம் வகுப்பு படித்த கங்கனா Vs பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக CJP திப்கே என்ற தொனியில் அந்த வீடியோ அமைந்திருந்தது. இதனை பகிர்ந்த கங்கனா, தனது ஆங்கில பேச்சு தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் எழுந்த விமர்சனங்களையும் நினைவுகூர்ந்தார். திரைத்துறைக்கு வந்த ஆரம்ப காலத்தில் தனக்கு சரளமாக ஆங்கிலம் பேச தெரியாது என்றும், இதற்காக சோனம் கபூர் தன்னை கேலி செய்ததாகவும் அவர் முன்பு தெரிவித்திருந்தார்.
 
மேலும், தன்னை பற்றிய விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த கங்கனா, பல ஆண்டுகளாக பொது வாழ்க்கையில் இருப்பதாகவும், அரசியல் மட்டுமின்றி திரைப்படம், தயாரிப்பு, திரைக்கதை உள்ளிட்ட பல துறைகளில் பணியாற்றி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
CJP-யை சேர்ந்தவர்களை கங்கனா விமர்சிப்பது இது முதல்முறை அல்ல. கடந்த மாதமும் அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் சவுரவ் தாஸின் கருத்துகளுக்கு அவர் கடுமையான பதிலடி கொடுத்திருந்தார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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