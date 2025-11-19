புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 19 நவம்பர் 2025 (12:42 IST)

அல்-பலாஹ் பல்கலை பேராசிரியர்கள் ஊழியர்கள் திடீர் மாயம்! பயங்கரவாதிகளுட்ன் தொடர்பா?

அல்-பலாஹ் பல்கலை பேராசிரியர்கள் ஊழியர்கள் திடீர் மாயம்! பயங்கரவாதிகளுட்ன் தொடர்பா?
ஹரியாணாவின் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள அல்-பலாஹ் பல்கலைக்கழகத்தில் பயங்கரவாத அமைப்புடன் சில பேராசிரியர்களுக்குத் தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பல பேராசிரியர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் திடீரெனக் காணாமல் போயுள்ளனர்.
 
காணாமல் போனதற்கு முன்னதாக, நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இந்த பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் சிலர் பயங்கரவாத தொடர்புக்காக கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும், நவம்பர் 10 அன்று டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த கார் குண்டு வெடிப்பு தற்கொலைத் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட உமர் நபி என்பவரும், இதே பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் என்பது தெரியவந்தது.
 
இதையடுத்து, பல பேராசிரியர்களும் ஊழியர்களும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் தலைமறைவாகிவிட்டனர்.
 
காணாமல் போனவர்களை உடனடியாக கண்டுபிடித்து விசாரணை நடத்த ஹரியாணா காவல்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார். பயங்கரவாத தொடர்பு வெளிப்பட்ட நிலையில் பலர் மாயமாகியிருப்பது அப்பகுதியில் பரபரப்பையும், பாதுகாப்பு அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

6 மாதங்களாக ரிப்பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாகிஸ்தான் இராணும். 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' தாக்குதலின் வலிமை அப்படி..!

6 மாதங்களாக ரிப்பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாகிஸ்தான் இராணும். 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' தாக்குதலின் வலிமை அப்படி..!இந்திய படைகள் மே 2025-இல் பாகிஸ்தானுக்குள் நடத்திய 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' தாக்குதலின் சேதங்களை சரிசெய்யும் பணிகள் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகும் தொடர்வதாக புதிய செயற்கைக்கோள் படங்கள் காட்டுகின்றன.

கால்பந்து விளையாடும்போது மோதல்.. சமாதானம் பேச சென்ற 19 வயது இளைஞர் கொலை..!

கால்பந்து விளையாடும்போது மோதல்.. சமாதானம் பேச சென்ற 19 வயது இளைஞர் கொலை..!கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம், தைக்காடு பகுதியில் உள்ள கோயில் அருகே நடந்த கால்பந்து போட்டியின்போது ஏற்பட்ட மோதலில், 19 வயதான ஆலன் என்ற இளைஞர் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார்.

பிரதமருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தாரா திமுக பிரமுகர்: நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம்..!

பிரதமருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தாரா திமுக பிரமுகர்: நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம்..!பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆந்திரா மற்றும் தமிழகத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் நிலையில், திமுக தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் ஜெயபாலன் என்பவர் பிரதமருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வெளியாகியுள்ள செய்தி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!

இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!சர்வதேச ஆண்கள் தினம், நவம்பர் 19 அன்று உலகெங்கிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்களின் சாதனைகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கான அவர்களின் நேர்மறையான பங்களிப்புகளை போற்றுவதே இந்த நாளின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

எங்கள் போன்ற சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு ஸ்கின் கேர் மிகவும் அவசியமான ஒன்று - பிரியா ஆனந்த்

எங்கள் போன்ற சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு ஸ்கின் கேர் மிகவும் அவசியமான ஒன்று - பிரியா ஆனந்த்சென்னையில் முன்னேறி வரும் மேம்பட்ட ஸ்கின் கேர் மற்றும் எஸ்தெடிக் சிகிச்சை மையங்களில் ஒன்றான டெர்மிபியூர் டெர்மாக்ளினிக், அடையாரில்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com