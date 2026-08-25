10 ரூபாய்க்கு கூலி வேலை பார்த்த சிறுவன்.. பல வருடங்களுக்கு பின் இன்று ரூ.ரூ.681க்கு முதலாளி..
கேரளாவின் வயநாட்டில் ஒரு நாளைக்கு சுமார் ரூ.10 வருமானத்தில் குடும்பம் வாழ்க்கை நடத்திய காலத்திலிருந்து, இன்று ரூ.681 கோடிக்கும் அதிகமான ஆண்டு வருவாய் கொண்ட நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர் பி.சி. முஸ்தபா. அவரது வாழ்க்கை பயணம், கல்வியும் விடாமுயற்சியும் ஒருவரின் வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு மாற்ற முடியும் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
வயநாட்டின் சென்னலோடு பகுதியில் வளர்ந்த முஸ்தபா, ஆறாம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்ததால் பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்தினார். கூலி தொழிலாளியாக இருந்த தனது தந்தைக்கு உதவுவதற்காக காபி தோட்டத்தில் வேலை செய்ய தொடங்கினார். அப்போது ஒரு ஆசிரியர் அவரை தேடி சென்று, குடும்பத்தினரிடம் பேசி மீண்டும் பள்ளிக்கு அனுப்பினார். புத்தகங்களுக்கான செலவையும் அந்த ஆசிரியரே ஏற்றுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
அதன்பிறகு படிப்பில் கவனம் செலுத்திய முஸ்தபா, சிறப்பாக முன்னேறி NIT காலிக்கட்டில் பொறியியல் படித்தார். பின்னர் பெங்களூரு IIM-ல் MBA முடித்தார். வெளிநாட்டில் மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றிய அவர், 2005ஆம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பி தொழில் தொடங்க முடிவு செய்தார்.
தனது நான்கு உறவினர்களுடன் இணைந்து வெறும் 50 சதுர அடி சமையலறையில் iD Fresh Food நிறுவனத்தை தொடங்கினார். ஆரம்பத்தில் இட்லி, தோசை மாவு விற்பனை செய்த நிறுவனம், இன்று பரோட்டா, பனீர், தயிர், சட்னி, சாம்பார் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை விற்பனை செய்கிறது.
2024-25 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.681.38 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஒருகாலத்தில் குடும்பத்துக்காக பள்ளியை விட்டு வேலைக்கு சென்ற சிறுவன், இன்று ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் தொழிலதிபராக உயர்ந்திருப்பது நம்பிக்கையூட்டும் வெற்றிக்கதையாக உள்ளது.
Edited by Siva