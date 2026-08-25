  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. From Rs 10 a Day to Rs 681 Crore: The Inspiring Journey of PC Musthafa
Written By SIVA SIVA

10 ரூபாய்க்கு கூலி வேலை பார்த்த சிறுவன்.. பல வருடங்களுக்கு பின் இன்று ரூ.ரூ.681க்கு முதலாளி..

பி சி முஸ்தபா
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (09:17 IST)
google-news
கேரளாவின் வயநாட்டில் ஒரு நாளைக்கு சுமார் ரூ.10 வருமானத்தில் குடும்பம் வாழ்க்கை நடத்திய காலத்திலிருந்து, இன்று ரூ.681 கோடிக்கும் அதிகமான ஆண்டு வருவாய் கொண்ட நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர் பி.சி. முஸ்தபா. அவரது வாழ்க்கை பயணம், கல்வியும் விடாமுயற்சியும் ஒருவரின் வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு மாற்ற முடியும் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
வயநாட்டின் சென்னலோடு பகுதியில் வளர்ந்த முஸ்தபா, ஆறாம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்ததால் பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்தினார். கூலி தொழிலாளியாக இருந்த தனது தந்தைக்கு உதவுவதற்காக காபி தோட்டத்தில் வேலை செய்ய தொடங்கினார். அப்போது ஒரு ஆசிரியர் அவரை தேடி சென்று, குடும்பத்தினரிடம் பேசி மீண்டும் பள்ளிக்கு அனுப்பினார். புத்தகங்களுக்கான செலவையும் அந்த ஆசிரியரே ஏற்றுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
அதன்பிறகு படிப்பில் கவனம் செலுத்திய முஸ்தபா, சிறப்பாக முன்னேறி NIT காலிக்கட்டில் பொறியியல் படித்தார். பின்னர் பெங்களூரு IIM-ல் MBA முடித்தார். வெளிநாட்டில் மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றிய அவர், 2005ஆம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பி தொழில் தொடங்க முடிவு செய்தார்.
 
தனது நான்கு உறவினர்களுடன் இணைந்து வெறும் 50 சதுர அடி சமையலறையில் iD Fresh Food நிறுவனத்தை தொடங்கினார். ஆரம்பத்தில் இட்லி, தோசை மாவு விற்பனை செய்த நிறுவனம், இன்று பரோட்டா, பனீர், தயிர், சட்னி, சாம்பார் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை விற்பனை செய்கிறது.
 
2024-25 நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.681.38 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஒருகாலத்தில் குடும்பத்துக்காக பள்ளியை விட்டு வேலைக்கு சென்ற சிறுவன், இன்று ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் தொழிலதிபராக உயர்ந்திருப்பது நம்பிக்கையூட்டும் வெற்றிக்கதையாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
12ஆம் வகுப்பு படித்த நானும், பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக CJP திப்கேவும்.. ஆங்கில அறிவை ஒப்பிட்ட கங்கனா...

பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு எவ்வளவு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது?!.. சி.டி.நிர்மல்குமார் விளக்கம்!..

பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு எவ்வளவு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது?!.. சி.டி.நிர்மல்குமார் விளக்கம்!..கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னையில் இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்தது.

கூட்டணியை திருமா அறிவித்தும் கண்டுகொள்ளாத விஜய்!. அப்செட்டில் விசிக!...

கூட்டணியை திருமா அறிவித்தும் கண்டுகொள்ளாத விஜய்!. அப்செட்டில் விசிக!...கடந்த பல தேர்தல்களிலும் திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. ஆனால் திருமாவுகு எம்.பி பதவியும், சில எம்.எல்.ஏக்களும் கிடைத்தார்களே தவிர தமிழக அமைச்சரவையில் விசிகவுக்கு திமுக இடம் கொடுக்கவில்லை..

கேரளாவிலும் கொடியை காட்டும் விஜய்!.. தவெகவில் இணையும் நடிகர் தேவன்!..

கேரளாவிலும் கொடியை காட்டும் விஜய்!.. தவெகவில் இணையும் நடிகர் தேவன்!..தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் ஏராளமான படங்களில் நடித்தவர் நடிகர் தேவன். தற்போது கேரளாவில் பாஜகவில் செயல்பட்டு வந்தார்.

மராத்தி தெரியாவிட்டால் ஆட்டோ ஓட்ட முடியாது.. அரசின் விதிமுறையால் மும்பை ஆட்டோ டிரைவர்கள் அதிர்ச்சி...

மராத்தி தெரியாவிட்டால் ஆட்டோ ஓட்ட முடியாது.. அரசின் விதிமுறையால் மும்பை ஆட்டோ டிரைவர்கள் அதிர்ச்சி...மும்பை உள்ளிட்ட மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் ஏராளமான ஆட்டோ, டாக்சிகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் அதிகளவில் வாகனங்களை ஓட்டுவதாக நீண்ட காலமாக குற்றச்சாட்டு இருந்து வருகிறது. இதையடுத்து, ஆட்டோ மற்றும் டாக்சி ஓட்டுநர்கள் கட்டாயம் மராத்தி மொழியை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசு விதிமுறை கொண்டு வந்துள்ளது.

9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச டேப்லெட்கள்.. புதுவை முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு..

9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச டேப்லெட்கள்.. புதுவை முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு..புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான ரூ.14,300 கோடி மதிப்பிலான பட்ஜெட்டை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்தார். இதில் கல்வி, பெண்கள் நலன், குடிநீர், வேலைவாய்ப்பு, போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.