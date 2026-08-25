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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (11:38 IST)

சென்னையில் 750 புதிய மின்சார பேருந்துகள் சேவை!.. துவக்கி வைத்த முதல்வர்!..

joseph vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (11:40 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். விஜய் தமிழகத்தின் முதல் முதலமைச்சராக பதவியெற்றது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

குறிப்பாக போக்குவரத்து கழகத்தில் பல அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. நேற்று சட்டசபையில் 11ம் விதியின் கீழெ அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதல்வர் விஜய் தமிழகமெங்கும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஒருபக்கம், ஏற்கனவே பல புதிய பேருந்து சேவைகளை அவர் துவங்கி வைத்தார். இந்நிலையில் சென்னையில் 750 புதிய மின்சார பேருந்துகளின் சேவையை முதல்வர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்..

ஆலந்தூர், பெரம்பூர், ஆவடி, சென்ட்ரல், பாடியநல்லூர், கே.கே நகர், ஐயப்பன் தாங்கல் ஆகிய பனிமலையில் இருந்து இந்த 750 மின்சார பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. இந்த சேவையை இன்று காலை துவங்கி வைத்த முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஒரு மின்சார பேருந்தை ஓட்டி பார்த்து இந்த சேவையை துவங்கி வைத்தார். மின்சார பேருந்துகளை இயக்கும் ஓட்டுநர்களிடம் ‘கவனமாக இருங்கள்’ என அறிவுரையும் கூறினார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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