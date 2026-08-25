ரூ.60 கோடி பட்ஜெட்!.. ரூ.4780 கோடி வசூல்!. சாதனை படைத்த அப்செஷன்!...
குறும்படங்களை இயக்கிவந்த கர்ரி பார்க்கர் என்பவரின் இயக்கத்தில் மைக்கேல் ஜான்ஸ்டன், இண்டே நவர்ரெட்டி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து சஸ்பென்ஸ் ஹார்ர் திரில்லர் படமாக வெளிவந்த திரைப்படம் Obsession (அப்செஷன்).
சுமார் 7 மில்லியன் டார் செலவில் (இந்திய மதிப்பில் 60 கோடி) செலவில் உருவான இந்த திரைப்படம் 500 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் 4780 கோடி) வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. இதன் மூலம் குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாகி அதிக வசூல் சாதனையை செய்த திரைப்படங்களில் வரிசையில் அப்செஷன் திரைப்படம் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் பெரிய நடிகர்களை வைத்து 200 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்களே தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டத்தை கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ் சினிமாவில் பெரிய நடிகர்களை வைத்து 200 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்களே தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டத்தை கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.