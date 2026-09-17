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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (18:26 IST)

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்த வெப்தொடர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. எந்த ஓடிடியில்?

அர்ஜுன் தாஸ்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (18:26 IST)
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அர்ஜுன் தாஸ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'லவ்' ஓடிடி தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
காதலில் சொதப்புவது எப்படி, மாரி படங்களின் இயக்குநர் பாலாஜி மோகன் இந்தத் தொடரை இயக்கியுள்ளார். இதில், அர்ஜூன் தாஸ் உடன் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.
 
இத்தொடருக்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார், மற்றும் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்துள்ளார். காதல் கதைக்களத்தில் டேட்டிங் செயலிகளை மையமாக வைத்து இத்தொடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற அக்டோபர் 2 அன்று தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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