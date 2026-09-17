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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (10:51 IST)

அப்பாவுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு!. அவரை யூஸ் பண்ணமாட்டேன்!.. ஜேசன் சஞ்சய் பேட்டி!...

jason sanjay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (10:52 IST)
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நடிகர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் சினிமாவில் இயக்குனராக மாறிவிட்டார். அப்பாவை போல் அவர் நடிகராவார் என எல்லோரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் அவரோ எனக்கு இயக்கம் பிடித்திருக்கிறது என சொல்லிவிட்டார். வெளிநாட்டில் இயக்கம் பற்றிய சில படிப்புகளை படித்து விட்டுதான் சஞ்சய் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கிறார்.

லைக்கா தயாரிப்பில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடித்த சிக்மா என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார். இந்த திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.. இந்நிலையில்தான், இந்த படம் தொடர்பான செய்தியாளர்கல் சந்திப்பில் பேசிய சஞ்சய் ‘சிக்மாவை படத்தைப் பொறுத்தவரை அது பட புரமோஷனாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறேன்..

என் அப்பாவை பொறுத்தவரை அவர் இந்த படத்தின் புரமோஷனுக்காக பயன்படுத்த மாட்டேன். ஏனென்றால் அவர் இன்று முதலமைச்சர்.. அவருக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது.. இந்த படத்தைப் பொறுத்தவரை நான் இந்த படத்தில் என்ன செய்துள்ளேன் என பார்க்க அவர் ஆர்வமாக இருக்கிறார்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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