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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (12:50 IST)

விஜய் - அஜித்தின் சாதனையை முறியடித்த சூர்யா - ஜோதிகா

விஜய்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (12:57 IST)
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சமூக வலைதளங்களில் யார் அதிக பார்வையாளர்களை ஈர்க்கிறார்கள் என்ற போட்டியில், தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார் நடிகர் சூர்யா. விஜய் மற்றும் அஜித்தின்   வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை, சூர்யாவின் குடும்ப வீடியோ ஒன்று மிகக் குறைந்த நேரத்தில் முறியடித்துள்ளது.
 
 
தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு லண்டன் சென்ற விஜய், அங்கு கார் பந்தய களத்தில் தீவிரமாக களமிறங்கியிருந்த நடிகர் அஜித்தை நேரில் சந்தித்து உற்சாகப்படுத்தினார். பல தசாப்தங்களாக தமிழ் சினிமாவின் துருவங்களாக வலம் வரும் இரு பெரும் நட்சத்திரங்கள் நேரில் சந்தித்த நிகழ்வு, ரசிகர்களால் சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடப்பட்டது.
 
இந்த சந்திப்பு தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ பதிவை விஜய் தனது சோஷியல் மீடியா தளங்களில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய ரசிகர்களின் கவனத்தையும் கவர்ந்த அந்த வீடியோ, 20 மணி நேர இடைவெளியில் சுமார் 20 லட்சம் லைக்குகளைக் குவித்து இணையத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையை நிலைநாட்டியது.
 
 
இந்நிலையில், நடிகர் சூர்யா மற்றும் நடிகை ஜோதிகா ஜோடி தங்களின் 20-வது திருமண ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு ரசிகர்களுடன் ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். தங்களின் 20-வது திருமண ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு  ஒரு தொடர்ச்சி என்ற தலைப்பில் அழகான வீடியோ தொகுப்பை வெளியிட்டனர்.
 
வெளியான கணமே காட்டுத்தீயாகப் பரவிய இந்த வீடியோ, வெறும் 4 மணி நேரத்திற்குள் 50 லட்சம் லைக்குகளைக் கடந்து சோஷியல் மீடியாவில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
மாஸ் ஹீரோக்களின் அரசியல் மற்றும் பந்தயக் கள சந்திப்பை விட, மக்களின் மனம் கவர்ந்த ஆதர்ச தம்பதியின் பாசப் பிணைப்புக்கு இணையவாசிகள் கொடுத்த அமோக வரவேற்பு  இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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