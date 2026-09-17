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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (14:37 IST)

ரஜினி படம்.. அஜித் படம்... நம்ம படத்த என்ன பண்றது?.. குழப்பத்தில் தனுஷ்!...

dhanush ajith
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (14:41 IST)
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தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான இட்லி கடை, கர ஆகிய படங்கள் அவருக்கு வெற்றிப்படங்களாக அமையாத நிலையில் அமரன் படத்தை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார்
. சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். அதோடு நடிகர் மம்முட்டி முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்..

இந்த திரைப்படம் அக்டோபர் 16ம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அக்டோபர் 15ம் தேதி ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 படம் வெளியாவதால் ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வைக்கலாம் என தனுஷ் நினைக்கிறாராம். ஆனால், ரஜினியோடு மோதுகிறார் என்கிற இமேஜ் வரும் என்பதால் படத்தை வேறு தேதியில் ரிலீஸ் செய்யலாம் என தனுஷ் யோசிப்பதாக தெரிகிறது.

ஒரு வழியாக நவம்பர் 20ம் தேதி படத்தை வெளியிடலாம் என தனுஷ் யோசித்திருக்கிறாராம். ஆனால், நவம்பர் 19ம் தேதி அஜித்தின் கிளாடியேட்டர்ஸ் ஆவண படம் வெளியாகவுள்ளது. சமீபத்தில் விஜய் லண்டன் சென்று அஜித்தை நேரில் சந்தித்ததால் அந்த ஆவண படத்திற்கு அதிக தியேட்டர்கள் ஒதுக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. இது ஓம் படத்தின் வசூலை பாதிக்கும். எனவே, என்ன செய்வது என்கிற குழப்பத்தில் தனுஷ் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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