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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (17:38 IST)

காத்து வாங்கும் அட்வான்ஸ் புக்கிங்!. தமிழ்நாட்டில் கல்லா கட்டுமா டாக்ஸிக்!..

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (17:40 IST)
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கே.ஜி.எஃப் திரைப்படம் மூலம் பேன் இண்டியா அளவில் ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் நடிகர் யாஷ். அந்த இரண்டு படங்கள் அவரை எங்கேயோ கொண்டு சேர்த்து விட்டது. தற்போது கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்ஸிக் என்கிற திரைப்படத்தில் அவர் நடித்திருக்கிறார்.

இந்த திரைப்படம் வருகிற 26ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற மொழிகளில் இந்த படம் வெளியாகவுள்ளது.
யாஷ் தற்போது டாக்ஸிக் படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு வருகிறார். நேற்று சென்னையில் கூட இந்த படம் தொடர்பான ஒரு புரமோஷன் விழா நடைபெற்றது..

அந்த படத்தின் அட்வான்ஸ் புக்கிங் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கர்நாடகாவில் முதல் நாள் அனைத்து தியேட்டர்களும் புக் ஹவுஸ்புல் ஆகிவிட்ட நிலையில் தமிழகத்தில் பல தியேட்டர்களில் முதல் நாளுக்கு டிக்கெட் சுலபமாக கிடைக்கிறதாம்.

இந்த படத்தின் டிரைல்ரில் நிறைய ஆபாச காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தது. படத்திற்கு ஏ சான்றிதழும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால்தான் தமிழகத்தில் இந்த படத்திற்கு பெரிய வரவேற்பு இல்லை என சொல்லப்படுகிறது. டாக்ஸிக் திரைப்படம் கேஜிஎப் போல ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை யாஷுக்கு கொடுக்காது என்றே சொல்கிறார்கள்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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