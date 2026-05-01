வெள்ளி, 1 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வெள்ளி, 1 மே 2026 (10:46 IST)

பாக்ஸ் ஆபீஸில் தனுஷின் கர: முதல் நாள் வசூல் சாதனை இதோ!

தனுஷ் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நேற்று உலகம் முழுவதும் வெளியான திரைப்படம் 'கர'. 'போர் தொழில்' போன்ற ஒரு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைத் தந்த இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில், முற்றிலும் மாறுபட்ட கதைக்களத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ளதால் இப்படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே பெரும் ஆர்வம் இருந்தது.
 
90-களில் ஈராக் மற்றும் குவைத் நாடுகளுக்கு இடையே நடந்த போரின் பின்னணியை மையமாக வைத்து விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் இப்படம் திரைக்கு வந்துள்ளது. இதில் தனுஷுடன் இணைந்து மமிதா பைஜூ, மூத்த இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், கருணாஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
 
 
நேற்று வெளியான இப்படம் ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வந்தாலும், வசூல் ரீதியாக ஒரு சிறப்பான தொடக்கத்தைப் பெற்றுள்ளது.
இந்தியா முழுவதும் நேற்று முதல் நாளில் மட்டும் சுமார் 4,172 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன. இந்தியாவில் மட்டும் நிகர வசூலாக  ₹5.75 கோடி வசூலித்துள்ளது. இதன் மொத்த வசூல் ₹6.64 கோடி ஆகும்.
 
இந்தியாவைத் தவிர்த்து வெளிநாடுகளில் மட்டும் முதல் நாளில் ₹2.25 கோடி வசூல் செய்து அசத்தியுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் உலக அளவில் ₹9.14 கோடி வசூலித்து தனுஷின் மார்க்கெட் வலிமையை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.
 
இன்று முதல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வார இறுதி விடுமுறை நாட்கள் என்பதால், 'கர' படத்தின் வசூல் இன்னும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் படக்குழுவினரும் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர். தனுஷின் எதார்த்தமான நடிப்பும், விக்னேஷ் ராஜாவின் மேக்கிங்கும் பி ஸ்டேஷன் மற்றும் சி ஸ்டேஷன் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தால், இந்தப் படம் இந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த வசூல் வேட்டையை நிகழ்த்த வாய்ப்புள்ளது.

கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாம்!. கர படத்துக்கு பரவும் நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள்!.. கர கரை ஏறுமா?...போர்த்தொழில் என்கிற கிரைம் த்ரில்லர் படத்தை இயக்கிய விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து இன்று வெளியான திரைப்படம் கர.

7 ஆண்டு காத்திருப்புக்கு விடிவுகாலம்: விரைவில் வெளியாகும் துருவ நட்சத்திரம்தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்படும் சீயான் விக்ரமின் 'துருவ நட்சத்திரம்' திரைப்படம் வெளியாவதில் இருந்த சட்டச் சிக்கல்கள் நீங்கி, தற்போது ரிலீசுக்கு பச்சைக்கொடி காட்டப்பட்டுள்ளது.

கோவையில் செந்தில் பாலாஜியின் பிரியாணி விருந்து: உற்சாகத்தில் உடன்பிறப்புகள்கோவையில் முதல்முறையாக போட்டியிட்டுள்ள செந்தில் பாலாஜி, தேர்தல் பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்த நிலையில், தனக்காக களத்தில் கடுமையாக உழைத்த உள்ளூர் நிர்வாகிகளுக்கு நெகிழ்ச்சியான முறையில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். பந்தய சாலைப் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு வருமாறு நிர்வாகிகளுக்கு அன்பு கட்டளையிட்ட அவர், அங்கு வந்தவர்களுக்கு சுடச்சுட பிரியாணி விருந்து படைத்து அசத்தியுள்ளார்.

கர படம் எப்படி இருக்கு?. ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?.. வாங்க பார்ப்போம்!..கடந்த சில நாட்களாகவே போர்த்தொழில் பட இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா ஊடகங்களில் கர படம் பற்றி கொடுத்த பேட்டிகள்தான் தொடர்ந்து வைரலாகி வந்தது.

இந்த வார ஓடிடி விருந்து: நட்டியின் TN 2026 முதல் பைக்கர் வரை - ஸ்ட்ரீமிங் லிஸ்ட் இதோ!வெப்பம் அதிகரித்து வரும் இந்த கோடை விடுமுறை நாட்களில், ரசிகர்களை மகிழ்விக்க ஓடிடி தளங்கள் அதிரடியான படங்களுடன் தயாராகிவிட்டன. இந்த வாரம் குறிப்பாக தமிழ் மற்றும் தெனுங்கு ரசிகர்களுக்குப் பல சுவாரசியமான தேர்வுகள் காத்திருக்கின்றன.

