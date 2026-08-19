  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. simbu says i will join polytics and travel with vijay
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (17:38 IST)

தவெகவில் சேர்ந்து அண்ணன் விஜய்கூட பயணிப்பேன்!.. கொளித்திப்போட்ட சிம்பு..

vijay simbu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:42 IST)
google-news
சிறு வயதிலிருந்தே சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு. அதன்பின் பல திரைப்படங்களிலும் நடித்து கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக மாறினார். அஜித், விஜய் இருவருமே முக்கிய நடிகர்கள் என்றாலும் அவர்கள் இருவருடன் நன்றாக பழக்கக் கூடியவர் சிம்பு. அஜித் தனக்கு பிடித்த நடிகர் என பல பேட்டிகளிலும் சொன்னவர் சிம்பு.

ஒருபக்கம் விஜய் நடித்த வாரிசு படத்தில் ஒரு பாடலை பாடி கொடுத்ததோடு அந்த பாடலின் புரமோஷன் வீடியோவில் நடனமும் ஆடியிருந்தார். இந்நிலையில், பத்திரிக்கையாளர் சவுக்கு சங்கரின் புதிய அலுவகத்தை இன்று சிம்பு திறந்துவைத்தார். அப்போது ‘அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இருக்கிறதா?’ என சவுக்கு சங்கர் சிம்புவிடம் கேட்டார்.

அதற்கு பதில் சொன்ன சிம்பு ‘ஏன்?. அதான் அண்ணன் விஜய் நல்லா ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரே’ என்றார். அதற்கு ‘எதிர்காலத்தில் அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இருக்கா?’ என சவுக்கு சங்கர் கேட்டதற்கு ‘எதிர்காலத்தில் அப்படி ஒரு ஆசை வந்தால் அண்ணன் விஜயுடன் இணைந்து பயணித்து அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.  

தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவதற்கான வேலைகளை செய்து வருகிறார் என செய்திகள் வெளிவந்தநிலையில், அவரின் போட்டி நடிகரான சிம்பு விஜயுடன் சேர்ந்து பயணிப்பேன் என சொல்லியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..

கருப்பு ஹிட் அடித்தும் அந்த முடிவை எடுத்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!.. சரியா வருமா?..

கருப்பு ஹிட் அடித்தும் அந்த முடிவை எடுத்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!.. சரியா வருமா?..சென்னையில் ஒரு தனியார் ரேடியோ நிறுவனத்தில் தொகுப்பாளராக வேலை பார்த்தவர் தான் பாலாஜி. இயக்குனர் சுந்தர்.சி இவரை தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு திரைப்படத்தில் நடிக்க வைத்தார்.

தவெகவில் சேர்ந்து அண்ணன் விஜய்கூட பயணிப்பேன்!.. கொளித்திப்போட்ட சிம்பு..

தவெகவில் சேர்ந்து அண்ணன் விஜய்கூட பயணிப்பேன்!.. கொளித்திப்போட்ட சிம்பு..சிறு வயதிலிருந்தே சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு. அதன்பின் பல திரைப்படங்களிலும் நடித்து கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக மாறினார்.

ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..

ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரு திரைப்படம் ஜெயிலர் 2.

கோயம்பேடு பஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்ல குளிச்சேன்!.. அறந்தாங்கி நிஷா கண்ணீர் பேட்டி..

கோயம்பேடு பஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்ல குளிச்சேன்!.. அறந்தாங்கி நிஷா கண்ணீர் பேட்டி..விஜய் டிவியில் ஸ்டாண்டப் காமெடி செய்து அதன்மூலம் பிரபலமானவர் அறந்தாங்கி நிஷா. அதன்பின் மாரி 2, இரும்பு திரை, கோலமாவு கோகிலா, கலகலப்பு 2, ஜெயிலர், ராயன், லீடர் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்தார்.

செல்ல நாய் மறைவு: ஜூனியர் என்.டி.ஆர் வேதனை

செல்ல நாய் மறைவு: ஜூனியர் என்.டி.ஆர் வேதனைதெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான ஜூனியர் என்.டி.ஆருக்கு, அவரது செல்ல நாய்