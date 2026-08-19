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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (15:25 IST)

கோயம்பேடு பஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்ல குளிச்சேன்!.. அறந்தாங்கி நிஷா கண்ணீர் பேட்டி..

aranthangi nisha
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (15:27 IST)
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விஜய் டிவியில் ஸ்டாண்டப் காமெடி செய்து அதன்மூலம் பிரபலமானவர் அறந்தாங்கி நிஷா. அதன்பின் மாரி 2, இரும்பு திரை, கோலமாவு கோகிலா, கலகலப்பு 2, ஜெயிலர், ராயன், லீடர் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்தார்.  

கலக்கப்போவது யாரு சீசன் 5 நிகழ்ச்சி மூலம் இவர் சின்னத்திரை ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார். அதன்பின் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 4 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்துகொண்டார். மேலும் குக் வித் கோமாளி சீசன் 1, 5, 7 ஆகிய நிகழ்ச்சிகளிலும் போட்டியாளராக இருந்தார்.

இந்நிலையில், ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அறந்தாங்கி நிஷா ‘சென்னை எனக்கு பாரின் மாதிரி, யாரையும் தெரியாது. தங்குறது இடம் இருக்காது.. கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்லதான் குளிச்சி ரெடியாகி வந்து ஆடிஷன் போவேன். நான் இப்போ நல்ல நிலைமைல இருந்தாலும் பழசு எதையும் நான் மறக்க மாட்டேன். இப்போ கூட எனக்கு எப்படிப்பட்ட ரூம் கொடுத்தாலும் நான் சமாளிப்பேன். இது எல்லாமே பழகி வரதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதனால கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திப்பேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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