செல்ல நாய் மறைவு: ஜூனியர் என்.டி.ஆர் வேதனை
தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான ஜூனியர் என்.டி.ஆருக்கு, அவரது செல்ல நாய் பகீரா கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நெருங்கிய துணையாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், பகீரா உயிரிழந்த செய்தி அவரை மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
பகீராவின் பிரிவை தாங்க முடியாமல் சமூக வலைதளத்தில் தனது வேதனையை பகிர்ந்துள்ள ஜூனியர் என்.டி.ஆர், என் உலகிற்குள் தோழனாக நுழைந்து, அமைதியாக என் குடும்பத்தில் ஒருவராகிவிட்டாய். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக என் வாழ்க்கையை அழகாக்கியதற்கு நன்றி. நீ விட்டுச் சென்ற நினைவுகளும் அன்பும் எப்போதும் என்னுடன் இருக்கும் என்று உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
தனது குடும்பத்தில் ஒருவராகவே கருதி வளர்த்த செல்ல நாயை இழந்த துயரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ள ஜூனியர் என்.டி.ஆரின் பதிவு, ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.