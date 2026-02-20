பார்ட்டியில் ஒன்றாக கலந்து கொண்ட அனுபமா - துருவ்விக்ரம்! கலக்கலான புகைப்படம்...
பைசன் திரைப்படத்தில் நடித்த பிறகு தொடர்ந்து துருவ் விக்ரம் சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார். அந்த படத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது படத்தில் நடித்த அனுபமாவுடன் கிசுகிசுவில் சிக்கினார்.
அனுபமாவும் துருவல் விக்ரமும் முத்தமிட்டுக்கொண்ட புகைப்படங்கள் வைரலானது. ஆனால் அது படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த நிலையில் நேற்று ஒரு பார்ட்டியில் இருவரும் கலந்து கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது.
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருப்பவர் துருவ் விக்ரம். நடிகர் விக்ரமின் மகனான இவர் அப்பாவைப் போல நடிப்பிலும் அசாத்திய திறமை பெற்றவராக இருக்கிறார். பைசன் திரைப்படத்தில் அவருடைய கதாபாத்திரத்திற்காக துருவ்விக்ரம் மெனக்கிட்ட விதம் அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்தது.
தத்ரூபமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய உழைப்பை எல்லாம் அந்த படத்திற்காக போட்டார் துருவ் விக்ரம். எதிர்பார்த்தபடி மக்களிடம் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்றது. அந்த படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா நடித்திருந்தார். அதிலிருந்து இருவரும் காதலிக்கிறார்கள் என்று வதந்தி கிளம்பியது.
ஆனால் இருவரும் அதை எந்த விதத்திலும் மறுக்கவும் இல்லை. எந்த ஒரு கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. திடீரென இருவரும் முத்தமிட்டு கொண்ட புகைப்படம் வெளியானது. அதற்கும் இருவரிடமிருந்து எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு பார்ட்டியில் இருவரும் ஒன்றாக கலந்து கொண்ட புகைப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.
இதை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் தங்களுடைய சந்தேகத்தை ஓரளவுக்கு உறுதி செய்து இருக்கின்றனர். வருங்கால ஜோடியாக இருக்கலாம் என்று கமெண்டில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.