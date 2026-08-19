  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ram pothineni acting in jailer 2 movie
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (16:49 IST)

ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:53 IST)
google-news
நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரு திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. முதல் பாகம் ஹிட் அடித்த நிலையில் தற்போது இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். முதல் பாகத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவ்ராஜ்குமார் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் மட்டுமில்லாமல் விஜய் சேதுபதி, பாலிவுட் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகியோரும் இந்த படத்தில் கேமியோ செய்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் மாதம் 15ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த படத்தில் தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் ரஜினியின் மருமகனாக நடிப்பதாகவும், அவர் வில்லனாக நடிக்கவிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. 

ram pothineni

அதோடு, ரஜினியின் மகள் அதாவது ராம் பொத்தினேனியின் மனைவியாக ராஷி கண்ணா நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ரஜினியின் மனைவியாக சிம்ரன் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. வருகிற அக்டோபர் 2ம் தேதி சென்னையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கோயம்பேடு பஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்ல குளிச்சேன்!.. அறந்தாங்கி நிஷா கண்ணீர் பேட்டி..

கருப்பு ஹிட் அடித்தும் அந்த முடிவை எடுத்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!.. சரியா வருமா?..

கருப்பு ஹிட் அடித்தும் அந்த முடிவை எடுத்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!.. சரியா வருமா?..சென்னையில் ஒரு தனியார் ரேடியோ நிறுவனத்தில் தொகுப்பாளராக வேலை பார்த்தவர் தான் பாலாஜி. இயக்குனர் சுந்தர்.சி இவரை தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு திரைப்படத்தில் நடிக்க வைத்தார்.

தவெகவில் சேர்ந்து அண்ணன் விஜய்கூட பயணிப்பேன்!.. கொளித்திப்போட்ட சிம்பு..

தவெகவில் சேர்ந்து அண்ணன் விஜய்கூட பயணிப்பேன்!.. கொளித்திப்போட்ட சிம்பு..சிறு வயதிலிருந்தே சினிமாவில் நடித்து வருபவர் சிம்பு. அதன்பின் பல திரைப்படங்களிலும் நடித்து கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக மாறினார்.

ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..

ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரு திரைப்படம் ஜெயிலர் 2.

கோயம்பேடு பஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்ல குளிச்சேன்!.. அறந்தாங்கி நிஷா கண்ணீர் பேட்டி..

கோயம்பேடு பஸ்டாண்ட் பாத்ரூம்ல குளிச்சேன்!.. அறந்தாங்கி நிஷா கண்ணீர் பேட்டி..விஜய் டிவியில் ஸ்டாண்டப் காமெடி செய்து அதன்மூலம் பிரபலமானவர் அறந்தாங்கி நிஷா. அதன்பின் மாரி 2, இரும்பு திரை, கோலமாவு கோகிலா, கலகலப்பு 2, ஜெயிலர், ராயன், லீடர் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்தார்.

செல்ல நாய் மறைவு: ஜூனியர் என்.டி.ஆர் வேதனை

செல்ல நாய் மறைவு: ஜூனியர் என்.டி.ஆர் வேதனைதெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான ஜூனியர் என்.டி.ஆருக்கு, அவரது செல்ல நாய்