ஜெயிலர் 2 படத்தில் தெலுங்கு நடிகர்!... யாருக்கு என்ன கேரக்டர்?..
நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரு திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. முதல் பாகம் ஹிட் அடித்த நிலையில் தற்போது இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். முதல் பாகத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவ்ராஜ்குமார் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் மட்டுமில்லாமல் விஜய் சேதுபதி, பாலிவுட் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகியோரும் இந்த படத்தில் கேமியோ செய்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் மாதம் 15ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த படத்தில் தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் ரஜினியின் மருமகனாக நடிப்பதாகவும், அவர் வில்லனாக நடிக்கவிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
அதோடு, ரஜினியின் மகள் அதாவது ராம் பொத்தினேனியின் மனைவியாக ராஷி கண்ணா நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ரஜினியின் மனைவியாக சிம்ரன் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. வருகிற அக்டோபர் 2ம் தேதி சென்னையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த படத்தில் தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி நடிக்கவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் ரஜினியின் மருமகனாக நடிப்பதாகவும், அவர் வில்லனாக நடிக்கவிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
அதோடு, ரஜினியின் மகள் அதாவது ராம் பொத்தினேனியின் மனைவியாக ராஷி கண்ணா நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ரஜினியின் மனைவியாக சிம்ரன் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. வருகிற அக்டோபர் 2ம் தேதி சென்னையில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.