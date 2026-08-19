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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (19:33 IST)

கருப்பு ஹிட் அடித்தும் அந்த முடிவை எடுத்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!.. சரியா வருமா?..

rj balaji
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (19:37 IST)
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சென்னையில் ஒரு தனியார் ரேடியோ நிறுவனத்தில் தொகுப்பாளராக வேலை பார்த்தவர் தான் பாலாஜி. இயக்குனர் சுந்தர்.சி இவரை தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு திரைப்படத்தில் நடிக்க வைத்தார்.

அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் ஆர்.ஜே பாலாஜி நடித்தார். ஒரு கட்டத்தில் கதை எழுதுவது, இயக்குவது என வேறு அவதாரம் எடுத்தார். அப்படி வெளியான எல்.கே.ஜி, மூக்குத்தி அம்மன் ஆகிய திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற்றது. அதிலும், சூர்யாவை வைத்து அவர் இயக்கிய கருப்பு திரைப்படம் 340 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது
.
சூர்யாவை வைத்து ஹிட் கொடுத்து விட்டதால் அடுத்து பெரிய ஹீரோக்களிடம் ஆர்.ஜே பாலாஜி செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவர் இயக்கத்தை விட்டு விட்டு ஒரு புதிய படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கவிருக்கிறாராம். இந்த படத்தை கிடாரி படத்தை இயக்கிய பிரசாந்த் முருகேசன் இயக்கவிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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