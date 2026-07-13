தொடர்புடைய செய்திகள்
- இனிமே பேங்காக் போக விசா வேணும்!.. தாய்லாந்து அரசு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி!...
- 12 வயது மாணவி ஆரம்பித்த ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. 3 நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்கள்...
- வணிக கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. கப்பலில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்பு..ஒருவரை காணவில்லை...
- ஹார்மூஸ் நீரிணையை மீண்டும் மூடிய ஈரான்!.. அமெரிக்கா ஷாக்...
- 1000 ஏவுகனை வச்சிருக்கோம்!.. ஈரானை அழிப்போம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரிக்கை....
ஜாலிக்கு போய் உயிர் போயிடுச்சே!.. பாங்காங் நகரில் பப்பில் தீ விபத்து!.. 27 பேர் மரணம்!..
இந்தியாவிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளில் இருந்தும் உல்லாசத்தை விரும்பும் சொகுசு பேர்வழிகள் பலரும் தேர்ந்தெடுப்பது தாய்லாந்து நாட்டைத்தான். ஏனெனில், அங்கு கண்ணை கவரும் அழகான சுற்றுலா தளங்கள் மட்டுமில்லாமல் நிறைய கேளிக்கை விடுதிகளும் இருக்கிறது.
அதேபோல் நிறைய மசாஜ் சென்டர்கள் உள்ளன. குறிப்பாக பாங்காக் நகரில் ஏராளமான கேளிக்கை விடுதிகளும், மசாஜ் சென்டர்களும் இருக்கிறது. எனவே பாங்காங் விமான நிலையத்தில் இறங்கியதுமே பலரும் அந்த பகுதிக்குதான் செல்வார்கள். அங்கே பெண்களிடம் உல்லாசமும் அனுபவிக்க முடியும் என்பதால் இளைஞர்கள் மட்டும் இல்லாமல் முதியோர்களும் கூட அங்கே சென்று ஜாலியாக இருப்பதுண்டு..
இந்த வகையில்தான் பாங்காக் நகரில் உள்ள ஒரு பிரபல பப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு தீ விபத்தில் சிக்கி 27 பேர் பலியாகிவிட்டனர். 63 பேர் காயமடைந்த நிலையில் அவர்களின் 22 பேரின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மேடைக்கு அருகில் இருந்த மின்சார அமைப்பில் ஏற்பட்ட தீப்பொறியே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
உல்லாசமாக இருக்க சென்று பலரும் உயிரை விட்டிருக்கும் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அதேபோல் நிறைய மசாஜ் சென்டர்கள் உள்ளன. குறிப்பாக பாங்காக் நகரில் ஏராளமான கேளிக்கை விடுதிகளும், மசாஜ் சென்டர்களும் இருக்கிறது. எனவே பாங்காங் விமான நிலையத்தில் இறங்கியதுமே பலரும் அந்த பகுதிக்குதான் செல்வார்கள். அங்கே பெண்களிடம் உல்லாசமும் அனுபவிக்க முடியும் என்பதால் இளைஞர்கள் மட்டும் இல்லாமல் முதியோர்களும் கூட அங்கே சென்று ஜாலியாக இருப்பதுண்டு..
இந்த வகையில்தான் பாங்காக் நகரில் உள்ள ஒரு பிரபல பப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு தீ விபத்தில் சிக்கி 27 பேர் பலியாகிவிட்டனர். 63 பேர் காயமடைந்த நிலையில் அவர்களின் 22 பேரின் நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மேடைக்கு அருகில் இருந்த மின்சார அமைப்பில் ஏற்பட்ட தீப்பொறியே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
உல்லாசமாக இருக்க சென்று பலரும் உயிரை விட்டிருக்கும் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.