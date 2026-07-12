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12 வயது மாணவி ஆரம்பித்த ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. 3 நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்கள்...
கனடாவை சேர்ந்த 12 வயது மாணவி மனா ஜம்பாலா, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்தை தொடங்கி சாதனை படைத்துள்ளார். ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் இவர், 'வோக்ஸா' என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் கனடா, இந்தியா மற்றும் கம்போடியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள வணிகங்களுக்கு சேவைகளை வழங்கி வருகிறார்.
தனது ஒன்பதாவது வயதில் பைதான் நிரலாக்க மொழியை கற்றுக் கொண்ட மனா, 11 வயதிலேயே சொந்தமாக AI தயாரிப்புகளை உருவாக்க தொடங்கிவிட்டார். தனது தந்தை பணிபுரியும் இடத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் அழைப்புகள் தவறவிடப்படுவதை கவனித்த மனா, அந்த சிக்கலுக்குத் தீர்வாக 24 மணி நேரமும் செயல்படும் AI குரல் உதவியாளரை உருவாக்கினார். இந்த சாதனம் வாடிக்கையாளர்களின் அழைப்புகளை ஏற்று, உணவகங்களில் ஆர்டர்களை பெறுதல் மற்றும் முன்பதிவு செய்தல் போன்ற பணிகளை செய்கிறது.
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை பயன்படுத்தினாலும், குறியீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் தானே சோதனை செய்து பிழைகளை திருத்தியதாகக் கூறும் மனா, தற்போது 'வோக்ஸா ஏஜென்ட்ஸ்' என்ற புதிய முயற்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்.
பள்ளிப்படிப்பு, கால்பந்து விளையாட்டுகள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது என சாதாரண சிறுமியாக இருக்கும் அதே வேளையில், உலகளாவிய வணிகங்களுக்கு தீர்வுகளை வழங்கும் இளம் தொழில்முனைவோராக அவர் திகழ்கிறார்.
Edited by Siva
12 வயது மாணவி ஆரம்பித்த ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. 3 நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்கள்...
தவெக இருக்கும் கூட்டணியில் திமுக இருக்காது: திருமாவளவன் யோசனை நிராகரிப்பு...!
தமிழகத்தில் 'இந்தியா' கூட்டணியில் நிலவும் விரிசல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள், தற்போது விஜய்யின் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இந்த சூழலில், கேரள மற்றும் மேற்கு வங்காள மாடலை பின்பற்றி, மாநில அரசியலில் எதிரிகளாக இருந்தாலும், தேசிய அளவில் பாஜவை எதிர்க்க திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரண்டையும் ஒரே கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் முன்மொழிந்துள்ளார்.
35 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாங்கிய 1000 ரூபாய் கடன்.. வட்டியுடன் சேர்த்து நண்பருக்கு கொடுத்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?
சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சவூதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்தபோது, தன் நண்பர் எட்லா லச்சன்னா என்பவரிடமிருந்து இஸ்மாயில் என்பவர் 120 சவூதி ரியால்களை கடனாகப்பெற்றார். அப்போது அந்த தொகையின் மதிப்பு இந்திய ரூபாயில் சுமார் 1,000 ஆகும். காலப்போக்கில் இருவரும் தொடர்பை இழந்தாலும், அந்த நன்றிக்கடனை இஸ்மாயில் மறக்கவில்லை.
அவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாது!... மீண்டும் விஜயை அட்டாக் பண்ணிய அனிதா ராதார்கிருஷ்ணன்..
வணிக கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. கப்பலில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்பு..ஒருவரை காணவில்லை...
ஓமன் கடற்கரை அருகே ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் 'ஜிஎஃப்எஸ் கேலக்ஸி' என்ற வணிக கப்பல் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில், அதில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர், ஒருவர் காணாமல் போயுள்ளார். இந்த தாக்குதலைக் கண்டித்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், காணாமல் போன இந்தியரை கண்டறிய ஓமன் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.