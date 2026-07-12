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ஹார்மூஸ் நீரிணையை மீண்டும் மூடிய ஈரான்!.. அமெரிக்கா ஷாக்...
ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கக் கூடாது எனக் கூறி அந்த நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதி தாக்குதலை தொடங்கியது. இதன் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு மூடியது. இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லாததால் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்கள் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது..
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அமெரிக்கா ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக அறிவித்தது. ஒரு வழியாக பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நாட்டை சேர்ந்தவர்களும் கையெழுத்திட்டனர். ஆனாலும் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையேயான மோதல் நிற்கவில்லை. ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற சில கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதால் கோபமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் ஈரானுடனான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்து விட்டோம் என சமீபத்தில் கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில், ஹார்மூஸ் நீரிணையை மீண்டும் மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது. ஹார்மூஸ் பகுதியில் செல்லும் எந்த கப்பலுக்கும் அனுமதி கிடையாது என்று ஈரான் அறிவித்திருப்பதால் பதட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா தனது தலையீட்டை நிறுத்திக் கொள்ளும் முறை ஹார்மூஸ் மூடியிருக்கும் என ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அமெரிக்கா ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக அறிவித்தது. ஒரு வழியாக பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நாட்டை சேர்ந்தவர்களும் கையெழுத்திட்டனர். ஆனாலும் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையேயான மோதல் நிற்கவில்லை. ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற சில கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதால் கோபமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் ஈரானுடனான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்து விட்டோம் என சமீபத்தில் கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில், ஹார்மூஸ் நீரிணையை மீண்டும் மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது. ஹார்மூஸ் பகுதியில் செல்லும் எந்த கப்பலுக்கும் அனுமதி கிடையாது என்று ஈரான் அறிவித்திருப்பதால் பதட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா தனது தலையீட்டை நிறுத்திக் கொள்ளும் முறை ஹார்மூஸ் மூடியிருக்கும் என ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.