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Written By Webdunia

வணிக கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. கப்பலில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்பு..ஒருவரை காணவில்லை...

ஈரான்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (14:45 IST)
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ஓமன் கடற்கரை அருகே ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் 'ஜிஎஃப்எஸ் கேலக்ஸி' என்ற வணிக கப்பல் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில், அதில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர், ஒருவர் காணாமல் போயுள்ளார். இந்த தாக்குதலைக் கண்டித்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், காணாமல் போன இந்தியரை கண்டறிய ஓமன் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.
 
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் வணிக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்கள் கவலையளிப்பதாக கூறியுள்ள இந்தியா, பதற்றத்தை தணித்து ராஜதந்திர பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அமைதியை நிலைநாட்ட வலியுறுத்தியுள்ளது. சர்வதேச சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, தடையில்லாத கப்பல் போக்குவரத்தையும் வர்த்தகத்தையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்தியா கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் வணிக கப்பல் தாக்கப்பட்டதாக கூறி, ஈரான் மீது அமெரிக்கா புதிய தாக்குதல்களை தொடங்கியுள்ளது. சுமார் 140 ஈரான் இராணுவ இலக்குகளை அமெரிக்க படைகள் தாக்கியுள்ளன. இதற்கு பதிலடியாக பஹ்ரைன், குவைத், கத்தார் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அமெரிக்கத் தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. 
 
அமீரகம் எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில், கத்தார் வான்வெளியில் ஏவுகணைகளை தடுத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்ததை தொடர்ந்து மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

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