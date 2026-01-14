புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 14 ஜனவரி 2026 (20:06 IST)

ஈரானை தாக்கினால் கடும் விளைவு!.. அமெரிக்காவுக்கு வார்னிங் கொடுத்த ரஷ்ய அதிபர்...

putin
ஈரானில் பணவீக்கம் காரணமாக பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டு வேலை வாய்ப்பின்மை மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்ததால் அந்நாட்டு மக்கள் சாலைகளில் இறங்கி அந்நாட்டு அரசு எதிராக போராட தொடங்கினர்கள். கடந்த மாதம் 28ம் தேதி துவங்கிய போராட்டம் தற்போது வரை நீடித்து வருகிறது.

ஒருபக்கம் போராடும் மக்களுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா களமிறங்கியது. நீங்கள் அரசுக்கு எதிராக போராடுங்கள்.. அரசு அமைப்புகளை கைப்பற்றுங்கள்.. உங்களை தாக்குபவர்களின் பெயர்களை குறித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.. அவர்கள் கடும் விளைவுகளை சந்திப்பார்கள்.. உங்களை நோக்கி உதவி வந்து கொண்டிருக்கிறது’ என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.

இதன் காரணமாக அமெரிக்கா- ஈரான் இடையே போர் மூளுமோ என்கிற அச்சம் உலக நாடுகளிடையே ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள ரஷ்ய அதிபர் புதின் ‘ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தினால் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.. மத்திய கிழக்கிற்கு மட்டுமல்ல.. உலகளாவிய பாதுகாப்பிற்கும் பேரழிவு ஏற்படும்’ என ரஷ்யா எச்சரித்திருக்கிறது.

கரூரில் நடந்த சதி!. சிபிஐ விசாரணையில் சொன்ன விஜய்!... டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...

கரூரில் நடந்த சதி!. சிபிஐ விசாரணையில் சொன்ன விஜய்!... டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி பிரச்சாரத்திற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது போலீசார் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் விஜயை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

இது சும்மா டீசர்தான்!.. மெயின் பிக்சர் இருக்கு!.. விஜய்க்கு செக் வைக்கும் டெல்லி வட்டாரம்!...

இது சும்மா டீசர்தான்!.. மெயின் பிக்சர் இருக்கு!.. விஜய்க்கு செக் வைக்கும் டெல்லி வட்டாரம்!...விஜய் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து திட்டி வருகிறார்.

நாய்கள் இல்லா கிராமம் என தேர்தல் வாக்குறுதி.. 500 நாய்களை கொன்ற 7 கிராம தலைவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..!

நாய்கள் இல்லா கிராமம் என தேர்தல் வாக்குறுதி.. 500 நாய்களை கொன்ற 7 கிராம தலைவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..!தெலங்கானாவில் தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக சுமார் 500 தெருநாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நள்ளிரவு 2:30 மணிக்கு ஆர்டர் செய்த பிரியாணி-குலாப் ஜாமூன்.. வாடிக்கையாளர் வாங்க மறுத்ததால் டெலிவரி ஊழியர் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!

நள்ளிரவு 2:30 மணிக்கு ஆர்டர் செய்த பிரியாணி-குலாப் ஜாமூன்.. வாடிக்கையாளர் வாங்க மறுத்ததால் டெலிவரி ஊழியர் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!நள்ளிரவு 2:30 மணியளவில் வாடிக்கையாளர் ஒருவரின் உணவை ஜோமாட்டோ டெலிவரி ஊழியர் அவரே அமர்ந்து சாப்பிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பைக்கில் சென்றவரின் கழுத்தை மாஞ்சா காத்தாடி நூல்.. உயிர் போகும் நிலையில் மகளுடன் செல்போனில் பேச்சு..!

பைக்கில் சென்றவரின் கழுத்தை மாஞ்சா காத்தாடி நூல்.. உயிர் போகும் நிலையில் மகளுடன் செல்போனில் பேச்சு..!கர்நாடக மாநிலம் பிதார் மாவட்டத்தில், உயிரை பறிக்கும் மாஞ்சா காத்தாடி நூல் மோதி 48 வயதான சஞ்சுகுமார் ஹோசமணி என்ற மோட்டார் சைக்கிள் பயணி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com