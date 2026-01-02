வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (14:19 IST)

ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தயார்: புத்தாண்டில் உக்ரைன் அதிபர் அறிவிப்பு..!

ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தயார்: புத்தாண்டில் உக்ரைன் அதிபர் அறிவிப்பு..!
ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் போர், விரைவில் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. நேற்று ஆற்றிய புத்தாண்டு உரையில், உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி ரஷ்யாவுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளத் தாம் தயாராக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார். 
 
அண்மையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பை சந்தித்துப் பேசிய பின்னரே, ஜெலென்ஸ்கி இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. "உக்ரைனில் அமைதியை நிலைநாட்ட எந்த விலையையும் கொடுக்கத் தயாராக இல்லை" என்று குறிப்பிட்ட அவர், அதே சமயம் "நாட்டின் நலனைப் பாதிக்கும் பலவீனமான ஒப்பந்தங்களில் ஒருபோதும் கையெழுத்திட மாட்டோம்" என்றும் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். இந்த அதிரடி அறிவிப்பு சர்வதேச அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வரும் மோதலால் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் பலியாகியுள்ள நிலையில், இந்த அமைதி முயற்சி உலக நாடுகளால் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Mahendran

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..

யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டேன்!. பல லட்சம் செலவில் தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிய மனிதர்!..பொதுவாக ஒருவர் இறந்த பின் அவரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவரின் நினைவாக கல்லறை கட்டுவார்கள்.

மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!

மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு தூக்கில் தொங்கிய கணவர்.. புத்தாண்டில் பரிதாப நிகழ்வு..!டெல்லி அருகே குடும்ப தகராறு காரணமாகத் தனது மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு, கணவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ட்ரோன்கள் மூலம் பாகிஸ்தானில் இருந்து வீசப்பட்ட ஆயுதங்கள்.. பெரும் பரபரப்பு..!

ட்ரோன்கள் மூலம் பாகிஸ்தானில் இருந்து வீசப்பட்ட ஆயுதங்கள்.. பெரும் பரபரப்பு..!ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் பகுதியில் பாகிஸ்தான் எல்லையை ஒட்டி இந்திய ராணுவத்தினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சந்தேகத்திற்கிடமான பை ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. அந்த பையை சோதித்ததில், அதனுள் ஏராளமான துப்பாக்கி குண்டுகள் மற்றும் வெடிபொருட்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

வங்கக்கடலில் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. வானிலை ஆய்வு மையம்..!

வங்கக்கடலில் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. வானிலை ஆய்வு மையம்..!வங்கக் கடலில் வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடலுக்குள் விழுந்த கார்.. ஒருவர் பரிதாப பலி.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்..!

கடலுக்குள் விழுந்த கார்.. ஒருவர் பரிதாப பலி.. புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்..!ஆந்திர மாநிலம் அந்தர்வேதி கடற்கரையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் பெரும் சோகத்தில் முடிந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com