  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. donald trump warning against iran for war
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (18:41 IST)

மீண்டும் அட்டாக்!. ஈரானில் ஒருத்தர் கூட மிஞ்ச மாட்டார்!.. டிரம்ப் எச்சரிக்கை..

iran america
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (18:43 IST)
google-news
ஈரானுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே நான்கு மாதங்களுக்கு மேல் போர் நீடித்து வருகிறது. இடையில் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. ஆனாலும் ஹார்மூஸ் நீரினை வழியாக வரும் சில கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. இதனால், ஈரான் மீது கோபமடைந்த அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது மீண்டும் தாக்குதலை துவங்கியிருக்கிறது..

எனவே மீண்டும் அங்கே போர் பதட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்க தாக்கியதில் ஈரானின் 30 பேர் இறந்துவிட்டனர். மேலும் 250க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக ஈரான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனாட்ல் டிரம்ப் ‘ஈரான் மீண்டும் எங்களுடன் அமைதி பேச்சு வார்த்தை நடத்தி ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும்.. அப்படி இல்லை என்றால் அடுத்த வாரம் ஈரானில் உள்ள அணு உலைகள் மற்றும் பாலங்களை இலக்காக கொண்டு தாக்குதல் நடத்துவோம்.. அந்த நாட்டில் ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள்’ என்று எச்சரித்தார். மேலும்   ‘நாளை இரவு ஈரானை கடுமையாக தாக்கப் போகிறோம்’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..

அண்ணாமலை Vs விஜய்!. மாறப்போகும் அரசியல் களம்!.. பதட்டத்தில் திமுக!...

அண்ணாமலை Vs விஜய்!. மாறப்போகும் அரசியல் களம்!.. பதட்டத்தில் திமுக!...தமிழக பாஜக தலைவராக பலர் வந்தாலும் அவர்களில் முக்கியமானவர். அண்ணாமலை.

மீண்டும் அட்டாக்!. ஈரானில் ஒருத்தர் கூட மிஞ்ச மாட்டார்!.. டிரம்ப் எச்சரிக்கை..

மீண்டும் அட்டாக்!. ஈரானில் ஒருத்தர் கூட மிஞ்ச மாட்டார்!.. டிரம்ப் எச்சரிக்கை..ஈரானுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே நான்கு மாதங்களுக்கு மேல் போர் நீடித்து வருகிறது.

தமிழகம் முழுவதும் ரெஸ்டோபாருக்கு அனுமதி!.. மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..

தமிழகம் முழுவதும் ரெஸ்டோபாருக்கு அனுமதி!.. மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..தமிழகத்தில் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் மட்டுமே உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா.. என்ன நடக்கின்றது இஸ்ரோவில்?

120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா.. என்ன நடக்கின்றது இஸ்ரோவில்?இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவிலிருந்து குறுகிய காலத்திற்குள் 120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் வெளியேறியுள்ளது விண்வெளி துறையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெளியேறியவர்களில் LVM-3, SpaDeX திட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும் சந்திரயான்-3 திட்டத்தின் முக்கியப் பிரிவு மேலாளர்கள் அடங்குவர். ககன்யான் போன்ற இந்தியாவின் லட்சிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ள நிலையில், இந்த வெளியேற்றம் மத்திய அரசுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனிதாபிமானம் எங்கே? பாட்னாவில் லாரி விபத்து – காயமடைந்தவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் பாலை திருடிய பொதுமக்கள்

மனிதாபிமானம் எங்கே? பாட்னாவில் லாரி விபத்து – காயமடைந்தவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் பாலை திருடிய பொதுமக்கள்பீகார் மாநிலத் தலைநகர் பாட்னாவில் பால் ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானதில், சாலையில் ஆறாக ஓடிய பாலை பொதுமக்கள்