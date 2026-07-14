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Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (11:35 IST)

ஹார்மூஸ் நீரிணைக்கு 20 சதவீத வரி டூமச்!.. நாங்க கம்மியா வாங்குவோம்!. ஈரான் பதிலடி!..

iran hormuz
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (11:37 IST)
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ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் எப்போது போரை தொடங்கியதோ அப்போது முதலில் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறப்பது மூடுவது என ஈரான் போக்கு காட்டி வருகிறது. எப்போதெல்லாம் அமெரிக்கா ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறதோ அப்போதெல்லாம் ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிடுகிறது.

அதோடு அந்த பக்கம் செல்லும் சரக்கு கப்பல்களையும் தொடர்ந்து ஈரான் தாக்கி வருகிறது. இது அமெரிக்காலுக்கு பெரிய தலைவலியாக மாறியிருக்கிறது. சமீபத்தில் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டன. ஆனாலும் ஹார்மூஸ் பகுதியில் இரண்டு நாடுகளும் ஒன்றை ஒன்று தாக்கி கொள்கின்றன. இதனையடுத்து ஈரானுடனான போர் நிறுத்தத்தை ரத்து செய்து விட்டோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார்..

மேலும், நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் ’ஹார்மூஸ் நீரிணை இனிமேல் அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்.. பாதுகாப்பு கட்டணமாக அந்த பக்கம் செல்லும் கப்பல்கள் அமெரிக்காவுக்கு 20 சதவீத வரி கொடுக்க வேண்டும்’ என்று கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி ‘அமெரிக்காவின் 20 சதவீத கட்டணம் என்பது மிகவும் அதிகம்.. ஈரான் நியாயமான கட்டணம் வசூலிக்கும்.. ஈரான் எப்போதும் ஹார்மூஸின் பாதுகாவலனாக இருந்து வருகிறது.  அது அப்படியே தொடரும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

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