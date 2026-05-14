  4. zoho sridhar vembu comment against udhyanidhi
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (10:47 IST)

இனி எப்பவும் திமுக ஜெயிக்காதுன்னு உதயநிதி ஃப்ரூவ் பண்றார்!.. ஸ்ரீதர் வேம்பு டிவிட்..

Publish: Thu, 14 May 2026 (10:47 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (10:50 IST)
பாஜகவின் அடிப்படை கொள்கையாக சனாதனம் இருக்கிறது. ஆனால் சமாதானம் சாதி ரீதியாக, மத ரீதியாக பிரிவினையை  உண்டாக்குவதாக திமுக சொல்கிறது. எனவே, தொடர்ந்து சனாதனத்தை எதிர்த்து திமுக அரசியல் செய்து வருகிறது.. தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து நடிகர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

இதையடுத்து எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் சமாதானத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து பேசி வருகிறார் சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்.. இது சனாதனத்தை ஆதரிக்கும் இந்துக்களிடமும் பாஜகவினரிடமும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

இந்நிலையில், சனாதனத்தை ஆதரிக்கும் Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் ‘திமுகவை எதிர்க்கும் ஒரு புதிய கட்சியாக தவெக இருந்தும், திமுகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை அதிமுக குறிப்பிட்ட சதவீதம் பிரித்தும், ஒரு க்கம் திமுக ஓட்டுக்கு பணத்தை இறைத்திருந்தும், அதேபோல் வலிமையான கூட்டணியை திமுக அமைந்திருந்தும், கூட்டணி இல்லாமல் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. திமுக தேர்தலில் தோற்றுள்ளது. திமுக மீண்டும் பதவிக்கு வரக்கூடாது என்பதில் உதயநிதி ஸ்டாலின் உறுதியாக இருப்பது போல தெரிகிறது. அவரின் ஆசையை சனாதன தர்மா நிறைவேற்றட்டும்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

விஜய்க்கு ஓட்டு போட்டதுக்காக மக்கள் ஃபீல் பண்றாங்க!.. முக ஸ்டாலின் தாக்கு!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.