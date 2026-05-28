  4. Viral Video Prompted Action: TVK Chief Vijay and Minister Keerthana Restore Bus Service in Konampatti
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (15:42 IST)

கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...

கோணம்பட்டி
Publish: Thu, 28 May 2026 (15:38 IST)
சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.
 
இந்த வீடியோ இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி, ஒட்டுமொத்த மக்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. தங்கைகளின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை உடனே கவனித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான தளபதி விஜய், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். அவரது அறிவுறுத்தலின் பேரில், அமைச்சர் கீர்த்தனா அவர்கள் கோணம்பட்டி கிராமத்திற்கு உடனடியாக புதிய பேருந்து வசதியை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளார்.
 
"பகிர்ந்த அனைவருக்கும் நன்றி மக்களே. இது உங்களாலும் முதல்வர் நம்ம அண்ணனால மட்டும் தான் சாத்தியம் ஆச்சு. இதுதாண்டா தவெக ஆட்சி!"
 
என்று தவெக தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் தங்களின் மகிழ்ச்சியை இணையத்தில் கொண்டாடி தீர்த்து வருகின்றனர்.
 
"திராவிடம் 60 வருஷம் சாதிக்காததை, தவெக ஆட்சிக்கு வந்த வெறும் 10 நாட்களில் சாதித்து காட்டியுள்ளது" என மக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர். 
 
