கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...
சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.
இந்த வீடியோ இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி, ஒட்டுமொத்த மக்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. தங்கைகளின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை உடனே கவனித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான தளபதி விஜய், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். அவரது அறிவுறுத்தலின் பேரில், அமைச்சர் கீர்த்தனா அவர்கள் கோணம்பட்டி கிராமத்திற்கு உடனடியாக புதிய பேருந்து வசதியை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளார்.
"பகிர்ந்த அனைவருக்கும் நன்றி மக்களே. இது உங்களாலும் முதல்வர் நம்ம அண்ணனால மட்டும் தான் சாத்தியம் ஆச்சு. இதுதாண்டா தவெக ஆட்சி!"
என்று தவெக தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் தங்களின் மகிழ்ச்சியை இணையத்தில் கொண்டாடி தீர்த்து வருகின்றனர்.
"திராவிடம் 60 வருஷம் சாதிக்காததை, தவெக ஆட்சிக்கு வந்த வெறும் 10 நாட்களில் சாதித்து காட்டியுள்ளது" என மக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தமிழக முதல்வர் தளபதி விஜய்க்கு கோரிக்கை வைத்த சிவகாசி டூ சாத்தூர் நடுவில் இருக்கும் கோணம்பட்டி தங்கைகள் pic.twitter.com/CKTxvg0sYE— Anshitha???????????? (@Anshithaprincey) May 18, 2026
பெண் ஒருவர் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று அமைச்சர் கீர்த்தனா பேருந்து வசதி ஏற்படுத்தி தந்துள்ளார். பகிர்ந்த அனைவருக்கும் நன்றி மக்களே. இது உங்களாலும் முதல்வர் நம்ம அண்ணனால மட்டும் தான் சாத்தியம் ஆச்சு ???????????????? https://t.co/jM4dhdvh9g pic.twitter.com/UMhHT4jD9u
— Anshitha???????????? (@Anshithaprincey) May 28, 2026
சீனாவிடமிருந்து வெளியேறி Hisense TV நிறுவனத்துடன் இணையும் LG..
எடப்பாடியாரின் சுயநல அரசியல்.. அதிமுக அழிகிறது.. தவெக வளர்கிறது...
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...
சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
தவெக மீது அதிருப்தில் காங்கிரஸ்?!.. விஜயை ராகுல் சந்திக்காமல் போனதன் பின்னணி!..
கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...
சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.