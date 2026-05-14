Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (09:15 IST)

தெரியாம பண்ணிட்டேன்!. மன்னிச்சிடுங்க!.. கட்சியில சேர்த்துக்குங்க!.. தாடி பாலாஜி ஃபீலிங்!...

தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக பல படங்களில் நடித்தவர் தாடி பாலாஜி. தற்போதைய முதல்வர் மற்றும் முன்னாள் நடிகர் விஜயுடன் பல படங்களில் காமெடி வேடங்களிலும், அவரின் நண்பர்களில் ஒருவராகவும் நடித்திருக்கிறார்.  விஜய்க்கு நண்பரும் கூட.
ஒரு கட்டத்தில் விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க தொடங்கினார்.

விஜய் டிவியில் காமெடி தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளில் நடுவர்களில் ஒருவராக தற்போதும் ஆர்.ஜே பாலாஜி இருக்கிறார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார்.. சொந்த வாழ்வில் மனைவியுடன் பிரச்சனை ஏற்பட்டு பரபரப்பான சர்ச்சைகளில் சிக்கினார்..

நடிகர் விஜய் தவெகவை துவங்கியபோது அந்த கட்சியில் சேர முயற்சி செய்தார். ஆனால் விஜயை பார்க்க முடியவில்லை.. புஸ்ஸி ஆனந்த் என்னை பார்க்க விடாமல் தடுக்கிறார்..  தொண்டர்களுக்கும், விஜய்க்கும் இடையே ஒரு தடுப்பு பாலம் போல அவர் செயல்படுகிறார். அவரை மீறி அங்கே எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்று பரபரப்பு பேட்டிகளை கொடுத்தார். ஒருகட்டத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மைத்துனர் துவங்கிய லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

இந்நிலையில் தற்போது விஜய் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த தாடி பாலாஜி ‘விஜய் சாரோட நண்பன் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்முடன் நடித்த நடிகர் ஒருவர் முதலமைச்சராகிட்டார் என நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கிறது.. அந்த கட்சியில் எனக்கு பதவி கொடுங்கன்னு நான் கேட்கல. என் நண்பர் கட்சியில் என்னை வேலை செய்ய அனுமதி கொடுங்கன்னுதான் கேட்டேன்.. எனக்கும் ஆனந்த் அண்ணாவுக்கும் இடையே முரண்பாடு இருந்திருக்கலாம்.. நாளைக்கே போய் நான் ஏதோ ஒன்னு பண்ணிட்டேன்.. மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொன்னா அவர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டார்’ என ஃபீலிங்கோடு பேசியிருக்கிறார்.
