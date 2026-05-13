ஓப்பனிங்கே இப்படி இருந்தா ஃபினிசிங் எப்படி இருக்கும்?!.. விஜயை பொளந்த முக ஸ்டாலின்..
திமுகவுடன் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று விஜய் ஆட்சி அமைத்ததை கூட மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். ஜனாதிபதி ஆட்சி வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகவும், பாஜக உள்ளே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவும் அவர்கள் விஜய் ஆதரித்ததாக மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். ஆனால் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியோரை நேற்று முதலவர் விஜய் சந்தித்ததுதான் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.
இன்று அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்த 24 எம்எல்ஏக்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாக சட்டசபையில் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். இதுதான் தற்போது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது. இது தவெகவுக்கு கெட்ட பெயரை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமையவோ, தொடரவோ திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தடையாக இருக்காது” என்ற எனது நிலைப்பாட்டுக்கேற்ப திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார்கள்.
இந்த ஆட்சி அமைய வழிவகுத்த எல்லாரோட நம்பிக்கையையும் சிதைக்கும் வேலையில தமிழக வெற்றிக் கழகம் இறங்கியிருக்கு. ஆட்சி நிலைக்கத் தேவையான எண்ணிக்கை எங்கள் தோழமை இயக்க நிலைப்பாட்டால் இருந்தாலும், இன்றைய ஆளுங்கட்சி என்ன செய்திருக்கிறது? Clean Politics-னு சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவங்க, Dirty Politics பண்ணிட்டிருக்காங்க. பிளவுபட்ட அ.தி.மு.க. எனும் குழம்பிய குட்டையில மீன் பிடிக்க முயற்சி பண்ணி, அவங்க உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கியிருக்காங்க.
“உங்களோட Starting-ஏ இப்படி இருந்தா Finishing எப்படி இருக்கும்? இது தூய சக்தியா இல்ல, அடுத்த கட்சி MLA-க்களைத் தூக்குற சக்தியா?” எனத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு வாக்களிச்ச மக்களே வருந்திப் பேசும் நிலை உருவாகிடுச்சு.
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, உங்க செயல்பாடுகளை மக்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறாங்க. அடுத்து, பிளவுபட்ட அதிமுக உறுப்பினர்களுக்கு நீங்க என்ன Return Gift கொடுக்கப் போறீங்க என்பதையும் மக்கள் பார்க்கத்தான் போறாங்க. எங்களைப் பொறுத்தவரை, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடர்ந்து தன் கொள்கையில உறுதியா இருந்து, ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியா செயல்படும்!
