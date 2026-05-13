எதிர்ப்புக்கு பணிந்த தவெக அரசு!.. ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் பதவி நியமனம் ரத்து...
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்நிலையில்தான் அவரின் ஆஸ்தான ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்டுக்கு தமிழக அரசியல் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. முதல்வர் விஜயின் சிறப்பு அதிகாரியாக அவர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இது சர்ச்சையை கிளப்பியது.
கடந்து சில நாட்களாகவே எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்த கட்சிகளும் இதை கடுமையாக விமர்சித்தன. உடனே அவருக்கு கொடுத்த பதவியை திரும்ப பெறுமாறு பலரும் கோரிக்கை வைத்தனர். அதோடு இன்றுசட்டசபையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த கூட்டணி கட்சிகளும் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
இதையடுத்து எதிர்ப்புகளுக்கு பணிந்த தவெக அரசு அரசு ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்டுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த பதவி நியமனத்தை தற்போது அரசு ரத்து செய்திருக்கிறது.
இந்த ஜோதிடரின் அறிவுறுத்தலில்தான் தேர்தல் ரிசல்ட் வெளியாவதற்கு முன்பு விஜய் திருச்செந்தூர் மற்றும் சாய்பாபா போன்ற உள்ளிட்ட சில கோயில்களுக்கு சென்று வழிபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
