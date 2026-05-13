  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn government cancelled the appoint of astrologer
Written By
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (13:14 IST)

எதிர்ப்புக்கு பணிந்த தவெக அரசு!.. ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் பதவி நியமனம் ரத்து...

pandit
Publish: Wed, 13 May 2026 (13:14 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (13:18 IST)
google-news
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்நிலையில்தான் அவரின் ஆஸ்தான ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்டுக்கு தமிழக அரசியல் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. முதல்வர் விஜயின் சிறப்பு அதிகாரியாக அவர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இது சர்ச்சையை கிளப்பியது.

கடந்து சில நாட்களாகவே எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்த கட்சிகளும் இதை கடுமையாக விமர்சித்தன. உடனே அவருக்கு கொடுத்த பதவியை திரும்ப பெறுமாறு பலரும் கோரிக்கை வைத்தனர். அதோடு இன்றுசட்டசபையில் தவெகவுக்கு  ஆதரவாக வாக்களித்த கூட்டணி கட்சிகளும் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

இதையடுத்து எதிர்ப்புகளுக்கு பணிந்த தவெக அரசு அரசு ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்டுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த பதவி நியமனத்தை  தற்போது அரசு ரத்து செய்திருக்கிறது.

இந்த ஜோதிடரின் அறிவுறுத்தலில்தான் தேர்தல் ரிசல்ட் வெளியாவதற்கு முன்பு விஜய் திருச்செந்தூர் மற்றும் சாய்பாபா போன்ற உள்ளிட்ட சில கோயில்களுக்கு சென்று வழிபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

திமுக ஆதரவோடு ஆட்சி.. ஆனா விஜயை ஏத்துக்கமாட்டீங்களா?!.. சிவி சண்முகம் கேள்வி!...

திமுக ஆதரவோடு ஆட்சி.. ஆனா விஜயை ஏத்துக்கமாட்டீங்களா?!.. சிவி சண்முகம் கேள்வி!...அதிமுகவின் 25 எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று சட்டசபையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருக்கிறார்கள்.

போயஸ்கார்டனுக்கு குடியேறுகிறாரா விஜய்?.. இதுதான் காரணமா?..

போயஸ்கார்டனுக்கு குடியேறுகிறாரா விஜய்?.. இதுதான் காரணமா?..தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை முக்கிய பிரபலங்கள் குறிப்பாக திரைத்துறை மட்டுமில்லாமல் அரசியல் பிரபலங்களும் போயஸ்கார்டனில் குடியிருந்தவர்கள்தான்.

இங்க என்னை யாருமே கண்டுக்கல!.. ஆஸ்ரமத்தில் ஜாலியாக பேசிய ரஜினி!...

இங்க என்னை யாருமே கண்டுக்கல!.. ஆஸ்ரமத்தில் ஜாலியாக பேசிய ரஜினி!...தமிழ் சினிமா மட்டுமில்லாமல் இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். இப்போதும் அவரிடம்தான் அந்த சூப்பர் சார் பட்டம் இருக்கிறது.

ஓப்பனிங்கே இப்படி இருந்தா ஃபினிசிங் எப்படி இருக்கும்?!.. விஜயை பொளந்த முக ஸ்டாலின்..

ஓப்பனிங்கே இப்படி இருந்தா ஃபினிசிங் எப்படி இருக்கும்?!.. விஜயை பொளந்த முக ஸ்டாலின்..திமுகவுடன் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று விஜய் ஆட்சி அமைத்ததை கூட மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். ஜனாதிபதி ஆட்சி வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகவும், பாஜக உள்ளே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவும் அவர்கள் விஜய் ஆதரித்ததாக மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

எதிர்ப்புக்கு பணிந்த தவெக அரசு!.. ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் பதவி நியமனம் ரத்து...

எதிர்ப்புக்கு பணிந்த தவெக அரசு!.. ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் பதவி நியமனம் ரத்து...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.