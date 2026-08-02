வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த ஒருவரால் நீட்போராட்டம் நடத்த முடிகிறது.. இங்கிருக்கும் திமுகவால் முடியாதது ஏன்? வேல்முருகன்
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளைக் கண்டித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பில் சென்னையில் தொடர் போராட்டம் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவர் தி.வேல்முருகனிடம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.. அப்போது, நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்வதுதான் ஒரே நிரந்தரத் தீர்வு என்ற தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் நிலைப்பாடு தனக்கு உடன்பாடு இருப்பதாகத் தெரிவித்த அவர், அதேவேளையில் தி.மு.க-வின் கடந்த கால செயல்பாடுகள் குறித்தும் சில கேள்விகளை எழுப்பினார்.
கடந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் தி.மு.க தரப்பில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடும் ஒற்றைப் போராட்டம் மட்டுமே நடத்தப்பட்டதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு இளைஞர் இந்தியாவில் நடக்கும் நீட் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க முடிகிறபோது, தமிழகத்தில் கோடிக்கணக்கான வாக்குகளைப் பெற்று வலுவான கட்சியாக இருக்கும் தி.மு.க ஏன் நீட் ரத்தை வலியுறுத்தி ஒரு மாபெரும் மாநில அளவிலான போராட்டத்தை முன்னெடுக்கவில்லை என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
ஆட்சியில் உள்ள பலமான கட்சி நினைத்தால் மத்திய அரசுக்கு எதிராக இன்னும் தீவிரமான போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கலாமே என்றும், அப்படிச் செய்வதிலிருந்து அவர்களைத் தடுத்தது யார் என்றும் வேல்முருகன் ஆக்ரோஷமாக முழங்கியுள்ளார். இந்தப் பேட்டி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போது பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva