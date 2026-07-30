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Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (11:38 IST)

பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது போல காந்தி குடும்பமும் அழிக்கப்படும்.. பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு..

பாஜக எம்.எல்.ஏ யஷ்பால் சுவர்ணா
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (11:38 IST)
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கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை அவதூறாக பேசியும், பாபர் மசூதி இடிப்பு போன்று காந்தி குடும்பமும் அழிக்கப்படும் என்று மிரட்டல் விடுத்தும் பேசிய பாஜக எம்.எல்.ஏ யஷ்பால் சுவர்ணா மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது உடுப்பியில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர் இந்த சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியின் மனநிலை மற்றும் அறிவுத்திறன் குறித்து அவதூறாக பேசியதோடு, பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது போல காந்தி குடும்பமும் அழிக்கப்படும் என்று அவர் பகிரங்கமாக எச்சரித்திருந்தார்.
 
இந்த பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது அரசியல் எதிரிகளை உடல்ரீதியாக ஒழிக்கும் பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் வன்முறை அரசியலை காட்டுவதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். மேலும், உடுப்பி மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், வன்முறையை தூண்டுதல் மற்றும் கொலை மிரட்டல் விடுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். 
 
ஜனநாயக நாட்டில் அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மிரட்டல்கள் மூலமாக பதிலளிப்பது பாஜகவின் வன்முறை முகத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது என்று காங்கிரஸ் தரப்பில் கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva
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