பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி புத்தகங்கள் - அகல் விளக்கு உரிமையாளர் கைது
கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோவை காந்தி நகரில் அமைக்கப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பல நூல்கள் போலியானவை என எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்தார். இதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில் அகல் விளக்கு என்கிற பதிப்பகத்திலிருந்துதான் பல போலியான புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டது தெரிய வந்தது. கோவையில் உள்ள பெரியார் அலுவலகம் மட்டுமல்லாமல் சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா உள்ளிட்ட பல நூலகங்களிலும் இந்த பதிப்பகத்தில் இருந்து போலி புத்தகங்கள் சென்றுள்ளது..
இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வந்தனர். உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவுபடி வழக்கு பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் மோகன் மற்றும் பெயர் குறிப்பிடாத நூலகத்துறை அதிகாரிகளை முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்த்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், நூலகங்களுக்கு போலியான புத்தகங்கள் விநியோகித்த வழக்கில் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளரான மோகன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரால் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், நூலகங்களுக்கு போலியான புத்தகங்கள் விநியோகித்த வழக்கில் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளரான மோகன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரால் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.