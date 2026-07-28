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  4. 101 Murder Accused Among Those Involved in Delhi Parliament March Violence, Says Police
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (15:03 IST)

டில்லி போரட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கொலை குற்றவாளிகள், வழிப்பறி கொள்ளையர்கள்.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்...

டில்லி போராட்டம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (15:03 IST)
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டில்லியில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராகக் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது. பார்லிமென்ட்டை நோக்கி போராட்டக்காரர்கள் நடத்திய இந்தப் பேரணியின் போது ஏற்பட்ட மோதலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் காயமடைந்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களைக் கைது செய்து டில்லி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
 
போலீஸ் கமிஷனர் அனுராக் குமார் அரசிடம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையின்படி, வன்முறையில் ஈடுபட்ட 2,873 பேரில் 989 பேருக்கு கொடூரமான குற்ற பின்னணி இருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது. இதில் 101 பேர் கொலைக் குற்றவாளிகள், 62 பேர் கொலை முயற்சி வழக்குகள், 284 பேர் வழிப்பறி மற்றும் கொள்ளை வழக்குகள், மற்றும் 229 பேர் ஆயுத சட்டத்தின் கீழ் சிக்கியவர்கள் ஆவர். 
 
மேலும், பாலியல் வன்புணர்வு மற்றும் போக்சோ உள்ளிட்ட குற்றங்களில் தொடர்புடைய 92 பேரும் இதில் அடங்குவர். மாணவர்கள் போர்வையில் சமூக விரோதிகள் இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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