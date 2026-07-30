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Written By Webdunia
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (11:30 IST)

கரப்பான்பூச்சியின் அடுத்த போராட்டம் இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்த்தா? அரசியல் கட்சிகள் இதை எப்படி ஆதரிக்கும்?

நீட் தேர்வு
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (11:34 IST)
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நீட் தேர்வு மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிரான கரப்பான்பூச்சி ஜனதா பார்ட்டியின் தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதை தொடர்ந்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களும் முடிவுக்கு வந்தன. 
 
ஆனால், இந்த எழுச்சியின் மற்றொரு பக்கமாக, சாதிவாரி இட ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான 'ரிசர்வேஷன் ஹடாவ் அந்தோலன்'  என்ற அமைப்பு சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது. சில நாட்களிலேயே கோடிக்கணக்கான பின்தொடர்பாளர்களைப் பெற்றுள்ள இந்த ஆன்லைன் இயக்கம், இந்தியாவில் சாதி அடிப்படையிலான இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்க வேண்டும் அல்லது மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
பொதுப்பிரிவு மாணவர்களின் நலன், தகுதி மற்றும் தேர்வு முறைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் குறித்து இந்த இயக்கம் குரல் எழுப்பி வருகிறது. நீட் தேர்வு தற்கொலைகள் மற்றும் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்படுவது போன்ற விவகாரங்கள் இந்த விவாதத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், இந்த விவகாரம் அரசியல் கட்சிகளுக்குப் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது.
 
மறுபுறம், இட ஒதுக்கீடு என்பது வறுமை ஒழிப்புத் திட்டம் அல்ல என்றும், பல நூற்றாண்டுகளாக ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கிய சமூக நீதிக் கருவி என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் வாதிடுகின்றனர். இந்த விவகாரம் இந்திய அரசியலில் மீண்டும் ஒரு பெரிய புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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