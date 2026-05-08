  3. த‌மிழக‌ம்
Last Modified: Friday, 8 May 2026 (16:39 IST)

திமுக, அதிமுக தலைவர்களை கைது செய்வோம் என மிரட்டலாமா?.. விசிக பொதுச்செயலாளர் கோபம்!...

Publish: Fri, 8 May 2026 (16:39 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (16:41 IST)
தவெக ஆட்சியமைக்க இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டும் தேவை. விசிக மட்டுமே இன்னும் முடிவை சொல்லாமல் இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் விசிக பொதுச் செயலாளர் சிந்தனைச் செல்வன் பரபரப்பான கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்..

ஏற்கனவே பெரும்பான்மை இல்லை என்று தெரிந்தவுடன் விஜய் தற்போது யாரிடமெல்லாம் ஆதரவை கேட்கிறாரோ அந்த கட்சி கூட்டணி தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து பேசியிருக்க வேண்டும். விஜய்க்குள்ள கரிஷ்மாவை, அவரின் நாயக பிம்பத்தை பயன்படுத்திக்கொண்டு அவரை வெளியே வரவிடாமல் இளவரசாக்கி முடக்கி வைத்துவிட்டு அவரிடம் இருக்கும் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் ஒரு சிலர் திமுகவின் மீதுள்ள பகையை தீர்த்துக் கொள்ள விஜயை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே திமுக, அதிமுக தலைவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என பிதற்றுவது ஆணவத்தின் உச்சம் அல்லவா!.. விசிக கட்சியின் தலைவர் திருமாவுடன் 20 பேர் மட்டுமே இருக்கிறார்கள்.. மற்றவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஆட்கள்தான்.. ஸ்லீப்பர் செல்லாக அங்கே இருக்கிறார்கள் என பேசுவது என்ன வகை அரசியல் அறம்? என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..

இன்று காலை நடந்த தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் முக்கிய நிர்வாகி ஒருவர் இந்த கருத்தை சொன்னதாக செய்திகள் பரவி வருகிறது

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் அக்கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை "அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விட அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.