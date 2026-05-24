செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..
அதிமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். அதிமுகவில் பலமுறை எம்.எல்.ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் யார் அடுத்த முதலமைச்சர் என்கிற பட்டியலில் செங்கோட்டையனின் பெயரும் இருந்தது. ஆனால், கூவத்தூரில் டிடிவி தினகரன் மற்றும் சசிகலாவின் ஆதரவோடு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சரானார்.
ஒருகட்டத்தில் அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறிய அல்லது விலக்கி வைக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா போன்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என செங்கோட்டையன் சொன்னதால் அதிமுகவிலிருந்து அவரை பழனிச்சாமிநீக்கினார். இதையடுத்து விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில்இணைந்தார் செங்கோட்டையன்..
அதோடு கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் செங்கோட்டையன் வருவாய் துறை அமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில் கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செங்கோட்டையன் திடீரென அனுமதிக்கப்பட்டார். லேசான காய்ச்சல் காரணமாக அங்கு அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்திருக்கிறது.
இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!
டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.
தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?
தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.