தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?

ஞாயிறு, 24 மே 2026 (15:26 IST)
தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.
 
இதற்கு மாறாக, ம.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் வைகோ ஒரு முதிர்ந்த அரசியல் பார்வையை முன்வைத்துள்ளார். எந்தவொரு புதிய ஆட்சிக்கும் அதன் செயல்பாடுகளைச் சீர்தூக்கிப் பார்க்க குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஜனநாயக ரீதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை அமைந்த சில நாட்களிலேயே விமர்சிப்பதும், அதைக் கவிழ்க்க நினைப்பதும் முறையல்ல என்பது அவரது கருத்தாகும். அவசரப்பட்டு விமர்சிப்பதைத் தவிர்த்து, மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்த அரசுக்குக் கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கோரியுள்ளார்.
 
திமுக மற்றும் தவெக ஆதரவாளர்களிடையே மோதல் போக்கு உருவாகியுள்ள நிலையில், வைகோவின் இந்த அணுகுமுறை அரசியல் கண்ணியத்தைப் பேணுவதற்கான அழைப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு பக்கம் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை எதிர்க்கட்சிகள் கணித்து வரும் சூழலில், மறுபக்கம் ஆட்சிக்கு அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்துள்ளது. 
 
தமிழகத்தின் நிலையான நிர்வாகத்திற்கு ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களே அவசியமே தவிர, முதிர்ச்சியற்ற கருத்துக்கள் அல்ல என்பதை இந்த விவாதங்கள் உணர்த்துகின்றன.
 
