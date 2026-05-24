8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதியா? தமிழக சுகாதாரத்துறை அளித்த விளக்கம்..!
தமிழ்நாட்டில் 8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற ஊடகங்களின் செய்தியை அடுத்து தமிழக சுகாதாரத்துறை இதுகுறித்து அளித்த விளக்கம் இதோ:
தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் 1997-ன் படி online web portal மூலம் பதிவு பெற வேண்டி 2019 முதல் ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து நிலைவையில் உள்ள 8,000 விண்ணப்பங்களை முறைப்படுத்துதல் குறித்து வெளியான செய்தி குறித்த விவரம்.
21.05.2026 அன்று மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்ட இணை இயக்குனர் நலப்பணிகள் ஆய்வுக் கூட்டம் மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில் மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கலந்துகொண்டு தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் (CEA) குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
அப்பொழுது, 2019 முதல் விண்ணப்பித்து நிலைவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களை வெளிப்படையான முறையில் பரிசீலிப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் மீது நேர்மையான முறையில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தகுதியுள்ள க்ளினிக்/மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டும் தற்காலிகச் சான்றிதழ் வழங்க அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.
சில செய்திகளில் வருவது போல் புதிதாக 8,000 க்ளினிக்/மருத்துவமனைகள் துவங்குவதற்கு உண்டான எந்த விதமான அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
Edited by Siva
டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.
தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.