2 தொகுதிகளையும் ஜெயிக்க வைக்கிறது என் பொறுப்பு!. அறிவாலயத்தில் ஆவேசமான உதயநிதி!..
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அக்டோபர் 6ம் தேதி அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. அதில் முதல் கட்சியாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் பரந்தாமனும் தாராபுரம் தொகுதியில் சுகன்யா என்பவரும் போட்டியிடுவார்கள் என வேட்பாளர்களை திமுக அறிவித்துள்ளது.
இடைத்தேர்தல் குறித்து இன்று காலை அரிவாலயத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது சிலரோ தவெகவுக்கு மக்கள் மத்தியில் மவுசு இன்னும் குறையவில்லை. அதோடு அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக வென்ற தொகுதி என்பதால் நாம் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் என சில திமுக நிர்வாகிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
மேலும், தவெக ஒரு தொகுதியில் தோற்றல் கூட போதும் என்று தான் பலரும் சொன்னார்களாம். ஆனால், இதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏற்கவில்லையாம். நாம் தேர்தலை புறக்கணித்தால் திமுக பயந்துவிட்டது என விமர்சனம் செய்வார்கள். எனவே கண்டிப்பாக தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும்..
அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுகவை வெற்றி பெற வைப்பது என் பொறுப்பு என சொல்லியதோடு தாராபுரம் தொகுதிக்கு சுகன்யாவை தேர்ந்தெடுத்ததும் அவர்தானாம். அதேநேரம் மதுராந்தகம் தொகுதியில் பரந்தாமன் பெயரை திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் சொன்னதாக் சொல்லப்படுகிறது.
மேலும், தவெக ஒரு தொகுதியில் தோற்றல் கூட போதும் என்று தான் பலரும் சொன்னார்களாம். ஆனால், இதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏற்கவில்லையாம். நாம் தேர்தலை புறக்கணித்தால் திமுக பயந்துவிட்டது என விமர்சனம் செய்வார்கள். எனவே கண்டிப்பாக தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும்..
அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுகவை வெற்றி பெற வைப்பது என் பொறுப்பு என சொல்லியதோடு தாராபுரம் தொகுதிக்கு சுகன்யாவை தேர்ந்தெடுத்ததும் அவர்தானாம். அதேநேரம் மதுராந்தகம் தொகுதியில் பரந்தாமன் பெயரை திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் சொன்னதாக் சொல்லப்படுகிறது.