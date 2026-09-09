தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவு!.. கூட்டணிக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க?...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சியின் ஆதரவோடு விஜய் ஆட்சியமைத்தார். அதேநேரம், அந்த கூட்டணியை நிரந்தர கூட்டணியாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற முயற்சியில் தவெக இறங்கியிருக்கிறது.
ஏற்கனவே விசிக, மதிமுக போன்ற கட்சிகள் தவெக கூட்டணியில் தொடர்வோம் என அறிவித்து விட்டன. இந்நிலையில்தான் இன்று தவெக ஆதரவு கட்சிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டம் தவெக தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள பனையூரில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி, முஸ்லீம் லீக், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கலந்துகொண்டன. விஜயின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணிக்கு பெயர் வைப்பது, ஒருங்கிணைப்பு குழு நிர்வாகிகள் தேர்வு, இடைத்தேர்தல் ஆகிய குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பட்டு வேட்டி சட்டை அணிந்து கலந்துகொண்டார். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் திருமாவளவன், வைகோ, காதர் மொய்தீன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூட்டத்தில் என்னவெல்லாம் விவாதிக்கப்பட்டது என்பது பற்றி தெரிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி, முஸ்லீம் லீக், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கலந்துகொண்டன. விஜயின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணிக்கு பெயர் வைப்பது, ஒருங்கிணைப்பு குழு நிர்வாகிகள் தேர்வு, இடைத்தேர்தல் ஆகிய குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பட்டு வேட்டி சட்டை அணிந்து கலந்துகொண்டார். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் திருமாவளவன், வைகோ, காதர் மொய்தீன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூட்டத்தில் என்னவெல்லாம் விவாதிக்கப்பட்டது என்பது பற்றி தெரிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.