  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk alliance parties meeting over today
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (18:05 IST)

தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவு!.. கூட்டணிக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க?...

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (18:08 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சியின் ஆதரவோடு விஜய் ஆட்சியமைத்தார். அதேநேரம், அந்த கூட்டணியை நிரந்தர கூட்டணியாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற முயற்சியில் தவெக இறங்கியிருக்கிறது.

ஏற்கனவே விசிக, மதிமுக போன்ற கட்சிகள் தவெக கூட்டணியில் தொடர்வோம் என அறிவித்து விட்டன. இந்நிலையில்தான் இன்று தவெக ஆதரவு கட்சிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டம் தவெக தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள பனையூரில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி, முஸ்லீம் லீக், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கலந்துகொண்டன. விஜயின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணிக்கு பெயர் வைப்பது, ஒருங்கிணைப்பு குழு நிர்வாகிகள் தேர்வு, இடைத்தேர்தல் ஆகிய குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பட்டு வேட்டி சட்டை அணிந்து கலந்துகொண்டார். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் திருமாவளவன், வைகோ, காதர் மொய்தீன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூட்டத்தில் என்னவெல்லாம் விவாதிக்கப்பட்டது என்பது பற்றி தெரிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...

2 தொகுதிகளையும் ஜெயிக்க வைக்கிறது என் பொறுப்பு!. அறிவாலயத்தில் ஆவேசமான உதயநிதி!..

2 தொகுதிகளையும் ஜெயிக்க வைக்கிறது என் பொறுப்பு!. அறிவாலயத்தில் ஆவேசமான உதயநிதி!..மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவு!.. கூட்டணிக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க?...

தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவு!.. கூட்டணிக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க?...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சியின் ஆதரவோடு விஜய் ஆட்சியமைத்தார்.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற முக்கிய ஆய்வு கூட்டத்தில், மாநிலத்தில் மழைநீர் தேங்கக் கூடிய தாழ்வான பகுதிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து உடனடி தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

SC ST மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு.. திமுக ஆட்சியில் நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கை

SC ST மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு.. திமுக ஆட்சியில் நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கைபட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மிகப்பெரிய முறைகேடுகளும் நிர்வாக அலட்சியமும் அரங்கேறியுள்ளதாக சிஏஜி அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

டாஸ்மாக் கடையில் பணிபுரிந்த வெளிநபர்.. வழக்குப்பதிவு செய்து ஒருவர் கைது..

டாஸ்மாக் கடையில் பணிபுரிந்த வெளிநபர்.. வழக்குப்பதிவு செய்து ஒருவர் கைது..தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் உட்கோட்டம், பந்தநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட குறிச்சி பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடையில் (எண். 8069) கடை பணியாளர் அல்லாத வெளிநபர் ஒருவர் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார் பெறப்பட்டுள்ளது.