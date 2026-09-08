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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (11:44 IST)

திமுக ஆட்சியில் டாஸ்மாக்கின் நிழல் எம்.டி!.. யார் இந்த ரத்தீஷ்?

ratheesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (11:49 IST)
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நேற்று சட்டசபையில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசிய போது கடந்த திமுக ஆட்சியில் ரத்தீஷ் என்கிற நபர் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை கையாண்டிருக்கிறார். அவரின் கட்டுப்பாட்டில்தான் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் இருந்துள்ளது. சில ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளையும் அவர் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார்..

அவர் சொன்னதுதான் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் நடந்திருக்கிறது.. அவர்தான் அனைத்து ஊழலுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்கிறார்.. யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. தவெக ஆட்சியமைந்தவுடன் ஓடிப்போய் துபாயில் ஒளிந்து கொண்டார்’ என பேசியிருந்தார். இந்நிலையில்தான் அந்த ரத்தீஷ் பற்றிய சில தகவல்கள் வெளியாகிருக்கிறது..

டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான் இந்த ரத்தீஷ். திமுக ஆட்சியின்போது டாஸ்மாக்கின் நிழல் எம்.டியாக ரத்தீஷ் இருந்தார் என சொல்லப்படுகிறது. டாஸ்மாக்கின் மையப் புள்ளியாக இவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கூறியிருக்கிறது. டாஸ்மாக் மேலான் இயக்குனருக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்த ரத்தீஷ் சட்டவிரோதமாக நிர்வாகத்தில் தலையிட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கூறியிருக்கிறது..
ratheesh

மதுபான கொள்முதல் விவகாரங்கள், பார் டெண்டர், எந்த மதுபான பிராண்டுகளுக்கு ஒப்புதல் என்ற முடிவுகளை ரத்தீஷ் எடுத்துள்ளார்.  மதுபான ஒப்பந்தங்களை தமக்கு வேண்டியவர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார். டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் பணியிட மாற்றங்கள் ரத்தீஷ் கட்டுப்பாட்டில் நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. திமுக தோற்று தவெக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ரத்தீஷ் தற்போது தலைமறைவாகிவிட்டார்.  தற்போது வரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இவரை தீவிரமாக தேடி வருகிறது...
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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