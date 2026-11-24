தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை அமுல்படுத்துங்க.. மதுரை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு...
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்த உச்ச நீதிமன்றம் நவம்பர் 24ம் தேதி ஒரு நாள் அங்கு தீபம் ஏற்றிக்கொள்ளலாம் என அனுமதி கொடுத்தது. இதை எதிர்த்து அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது..
இந்த வழக்கு இன்னமும் விசாரணைக்கு வரவில்லை. ஒருபக்கம் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி இந்த அமைப்பினர் கோவிலில் உள்ள கல் தூணில் தீபத்தை ஏற்றும் முயற்சியில் இறங்கினர்.. ஆனால் கோயிலின் முன்பு பலத்த போலீஸ் காவல் போடப்பட்டது. மேலும் யாரும் கோயிலுக்குள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை..
இதையடுத்து, இந்து அமைப்பினர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். வழக்கின்போது ‘மலையில் இருப்பது கல்தூண்தான்.. தீபத்தூண் அல்ல என்பதில் தமிழக அரசு தெளிவாக இருக்கிறது’ என தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் கூறினார். ஆனால் மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் அதை ஏற்கவில்லை.
தீபம் ஏற்றவேண்டுமென உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிட்டதை தமிழக அரசு அமல்படுத்த வேண்டும். மறு ஆய்வு மனு நிலுவையில் இருப்பதை காரணம் காட்டி உத்தரவை பின்பற்ற மறுக்க முடியாது.. உத்தரவை பின்பற்ற தயார் என அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
தமிழக அரசு அதை செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் இதே நீதிபதி இப்படி ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தார். ஆனால் தமிழக அரசு அதை செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையடுத்து, இந்து அமைப்பினர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். வழக்கின்போது ‘மலையில் இருப்பது கல்தூண்தான்.. தீபத்தூண் அல்ல என்பதில் தமிழக அரசு தெளிவாக இருக்கிறது’ என தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் கூறினார். ஆனால் மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் அதை ஏற்கவில்லை.
தீபம் ஏற்றவேண்டுமென உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிட்டதை தமிழக அரசு அமல்படுத்த வேண்டும். மறு ஆய்வு மனு நிலுவையில் இருப்பதை காரணம் காட்டி உத்தரவை பின்பற்ற மறுக்க முடியாது.. உத்தரவை பின்பற்ற தயார் என அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
தமிழக அரசு அதை செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.