தவெக ஆட்சியை கண்ட்ரோல் பண்றதே அந்த குரூப்தான்!.. உதயநிதி பேட்டி...
இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உதயநிதி ‘நான் கடந்த 3ம் தேதி எழுப்பிய எந்த கேள்விக்கும் முதல்வர் விஜய் பதில் கூறவில்லை. பழைய விஷயங்கள் பற்றியெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். இவருக்கு மிசாவை பற்றி என்ன தெரியும்?.. வழக்கம் போல் சினிமாவில் பன்ச் வசனம் பேசுவது போல சட்டசபையிலும் பேசுகிறார். ஆதாரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டுகளை திமுக மீது சுமத்துகிறார். அமலாக்கத்துறை சொல்லியிருப்பது குற்றச்சாட்டுகள்தானே தவிர அது இன்னமும் நிருபிக்கப்படவில்லை’ என்று கூறினார்.
மேலும் ‘விஜய்க்கு ஆலோசகராக இருக்கும் விஷ்ணு ரெட்டி.. அவருடைய மைத்துனர் சுஜய் ரெட்டி.. அவருடைய பிசினஸ் பார்ட்னர் அனில் ரெட்டி.. இவர்களை எல்லாம் சேர்ந்துதான் அரசு நடத்தும் சுரங்கங்களை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள்.. இது பற்றி விஜய்க்கு தெரியாதா? அது தொடர்பான ஆதாரங்களை ஒவ்வொன்றாக வெளியிடுவேன்’ எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்
இன்று காலை சட்டசபையில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசிய போது திமுக ஆட்சியில் ரத்தீஷ் என்பவர்தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார். குறிப்பாக டாஸ்மாக் துறையில் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் சில ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளே கேட்டிருக்கிறார்கள்.. யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. நமது ஆட்சி அமைந்தவுடன் அவர் துபாய்க்கு ஓடிவிட்டார்’ என பேசியிருந்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுத்துதான் உதயநிதி விஷ்ணு ரெட்டி பற்றி பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்று காலை சட்டசபையில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசிய போது திமுக ஆட்சியில் ரத்தீஷ் என்பவர்தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார். குறிப்பாக டாஸ்மாக் துறையில் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் சில ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளே கேட்டிருக்கிறார்கள்.. யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. நமது ஆட்சி அமைந்தவுடன் அவர் துபாய்க்கு ஓடிவிட்டார்’ என பேசியிருந்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுத்துதான் உதயநிதி விஷ்ணு ரெட்டி பற்றி பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.